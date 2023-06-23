والدة أصغر متوفى بـ غواصة استكشاف تيتانيك تعلن عن رسالة مؤثرة لنجلها

كشفت عمة أصغر راكب في كارثة الغواصة تايتن بالمحيط الأطلسي عن آخر ما قاله قبل ذهابه إلى الرحلة، :" كان خائفًا للغاية من رحلة “تيتانيك” وركبها إرضاء لوالده ". وجاء ذلك في تقرير عرضته فضائية العربية.



قالت عمة سليمان داوود البالغ من العمر 19 عامًا وهو ابن رجل الأعمال الباكستاني شاه زاده الذي كان على متن الرحلة أيضًا، إنه تحدث عن شعوره بالرعب من الرحلة لكنه قام بها ليسعد والده بمناسبة عيد الأب.



وبعد 4 أيام على فقدان الغواصة في أعماق المحيط الأطلسي خفر السواحل الأميريك أعلن مقتل ركابها الخمسة نتيجة انفجار داخلي كارثي.



والغواصة “تايتن” كانت في رحلة لاستكشاف سفينة “تيتانيك” على عمق نحو 4 آلاف متر شمال المحيط الأطلسي لكنها اختفت بعد ساعة و45 دقيقة على غطسها