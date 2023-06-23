رد عاجل من روسيا بعد فرض عقوبات أوروبية جديدة عليها

ردت روسيا على حزمة العقوبات التي فرضتها أوروبا عليها عبر عقوبات جوابية، وأعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة أنها زادت عدد ممثلي الاتحاد الأوروبي الممنوعين من دخول روسيا.

وجاء في بيان صدر عن وزارة الخارجية الروسية ونقلته “أر تي”: "يواصل الاتحاد الأوروبي محاولات الضغط على روسيا بالعقوبات أحادية الجانب، حيث تبنت دول الاتحاد حزمة العقوبات الحادية عشرة. من جهتنا نعتبر مثل هذه الإجراءات غير شرعية وتقوض الصلاحيات القانونية الدولية لمجلس الأمن الدولي".

وأضافت أنها وسعت بشكل كبير قائمة ممثلي المؤسسات الأوروبية والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي المحظور دخولهم روسيا، ردا على العقوبات.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أن العقوبات الروسية تطال المنظمات الحكومية والتجارية في الاتحاد الأوروبي، ومواطني دول الاتحاد الضالعين في تقديم المساعدة العسكرية لنظام كييف.

ومن المقرر أن يحظر دخول الأراضي الروسية على ممثلي المؤسسات الأوروبية المسؤولة عن فرض عقوبات على روسيا ومحاولة تقويض علاقات موسكو مع الدول الأخرى.