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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الباز: كلمة السيسي بمؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد مواجهة مع العالم المتقدم

محمد الباز
محمد الباز

قال الدكتور محمد الباز، إن مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد ليس مجرد مؤتمر عابر، ولكن الحديث خلاله كان على تأثير الدول الصناعية الكبرى على المناخ، وتأثير ذلك على الدول النامية.


وأضاف الباز، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن تغير المناح جاء نتيجة ممارسات الدول المتقدم، الذي ادى إلى انقلاب الطبيعة على البشر، موضحًا أن مصر تأثرت هي ودول كثيرة من تغير المناخ، وارتفاع درجات الحراة والتقلبات الجوية تسببت في خسائر كبيرة بالمحاصيل الزراعية، وتهدد البشر.


ولفت الباز إلى أن مصر في مؤتمر كوب 27 في شرم الشيخ، أكدت ضرورة تحويل الوجود إلى إجراءات على الأرض، منوها بأن الرئيس السيسي أكد على ضرورة أن يأخذ العالم خطوات على الطريق الصحيح، ويدعم الدول المتأثرة من تغيرات المناخ.


وتابع: "الرئيس في ختام كلمته بمؤتمر ميثاق التمويل الجديد تحدث عن الـ 100 مليار دولار وأكد أن هذا المبلغ ليس مجرد منحة، وقال لدول العالم المتقدم إن كل دولة تدخل في شراكة مع الدول النامية، ولا تعطيها مجرد منحة ولكن تعمل فيها وتقيم مشروعات وتكسب هي كمان".


ولفت إلى أن الرئيس السيسي كان خلال خطابه يلقي طوق النجاة لدول العالم المتقدم ويمنحهم أفكار حتى يفوا بوعودهم، متابعا: "مصر وكأنها كانت تحاسب العالم المتقدم على ما فعله، وكلمة السيسي في مؤتمر ميثاق التمويل العالم الجديد أعتبرها مواجهة مع العالم المتقدم".

محمد الباز السيسي ميثاق التمويل العالمي الدول النامية تغير المناح

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