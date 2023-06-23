عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إدارة الصيدلة بالدقهلية تنظم 3 دورات تدريبية حول التفتيش والتغذية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

نظمت إدارة الصيدلة بالتنسيق مع إدارة التدريب  3 دورات تدريبية حول  التغذية العلاجية  والأورام و التفتيش الصيدلي الحكومي بإجمالي 120 متدربا.  

 

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وإشراف الدكتور محمد زين مدير إدارة التدريب والدكتورة أشواق السيد مدير الإدارة العامة للصيدلة.

 

وتضمنت الدورة الأولى تدريب مفتشي الصيدلة الحكوميين الجدد  علي القوانين وطرق التفتيش فضلا عن أساليب التخزين الجيد للأدوية والتموين الدوائي ومراقبة العهد وما يترتب عليه من متابعة طلب الأدوية من هيئة الشراء الموحد.

 

وقد قام بالتدريب مدير التفتيش الحكومي السابق بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة الدكتورة مها ادريس  والدكتور محمود الليثي  مدير إدارة التفتيش الحكومي بالإدارة المركزية لشئون الصيدلة حاليا.

 

كما نظمت الإدارة فى إطار تعليمات وكيل الوزارة بالتوسع فى إنشاء قسام التغذية العلاجية والأورام بالمستشفيات التابعة للصحة دورتين حول دور الصيادلة فى التغذية العلاجية و برامج علاج الأورام.

 

اشتملت الدورتان التدريب علي وضع الخطـة العلاجية، ومراجعة الجرعات الدوائية، ومراقبة التفاعلات الدوائية بين الأدوية المختلفة، والتثقيف الدوائي للمريض.

أدارة الصيدلة الدقهلية الصحة بالدقهلية شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

بسبب عرض خليجي مغرٍ | الأهلي يوافق على رحيل جوكر الفريق

موضوعات متعلقة

الدقهلية تستعد لعيد الأضحى بـ 24 مجزرا

ترشيحاتنا

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

كأس مصر.. عمرو جمال يحرز هدف فاركو الأول بمرمى الزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ