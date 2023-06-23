الخارجية الروسية : ألمانيا ترعى الإرهابيين الأوكران في كييف

أكدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الجمعة، أن ألمانيا وبتزويدها كييف بالأسلحة تندرج ضمن رعاة المخربين الأوكرانيين الذين يقوضون البنية التحتية المدنية.

وكتبت زاخاروفا في قناتها على "تلجرام": "إذن من هم الذين تساعدهم برلين عبر تزويد كييف بالأسلحة؟ الإجابة واضحة للجميع: إنهم المخربون، لهدم البنية التحتية المدنية... لنسمّي الأشياء بمسمياتها هنا: ألمانيا ترعى الإرهاب".



تأتي هذه التصريحات ردا على ما ذكرته يوم 18 يونيو الجاري، صحيفة "بيلد" الألمانية بأن وزارة الدفاع الألمانية تنطلق من حقيقة أن المخربين الأوكرانيين قد يكونون وراء تفجير خط أنابيب الأمونيا "تولياتي أوديسا" في منطقة خاركوف.

وفي سياق اخر اتهمت مندوبة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، روسيا بمنع وصول المساعدات الإنسانية لأوكرانيا، وقالت إنه يجب على روسيا أن تسمح للأمم المتحدة بتوصيل المساعدات في مسار آمن.

وأعربت خلال جلسة مجلس الأمن بشأن استخدام المسيرات في أوكرانيا، عرضتها قناة " القاهرة الإخبارية"، عن قلق بالغ بسبب دمار البنية التحنية، لافتة إلى أن هجمات روسيا أدت إلى قطع الكهرباء وأصبحت كثير من المنازل بلا تدفئة أو كهرباء.