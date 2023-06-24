احتلال الباعة الجائلين لموقف الأزهر يزعج أهالي محافظة أسيوط

زحام وتكدس الباعة الجائلين بسلع مختلفة وفوضى بلا نهاية، هذا هو المشهد في موقف الأزهر بمحافظة أسيوط، وهو مشهد يومي دائم يتكرر بين الذهاب والعودة للمواطنين، ومضايقات وسماع ألفاظ خادشة للحياء بين الباعة والسائقين، خاصة مع دخول المدارس والجامعات وزيادة الأعداد، ليختنق الموقف بهؤلاء الباعة الجائلين مع وجود محلات بالموقف متوفر بها جميع السلع.

وينتظر الأهالي التدخل الفوري من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعلاج تلك المشكلة.

ويقول المواطن الدمرداش مكى، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “بين الناس” التى يقدمها موقع “صدى البلد”: “ازدحام شديد وافتراش الباعة الجائلين بداية موقف الأزهر والمدخل الرئيسى للدخول لركوب السيارات، ونسمع ألفاظا خادشة للحياء مع الزحام والتحرش بطلبة الجامعات والسيدات، ما يثير انزعاجنا”.

وتساءل: “كيف نأمن على أولادنا فى مكان انتقالنا، وهو الموقف الذى يجمع الباعة الذين لا نعرفهم، ومنهم من هو بلطجى أو عليه أحكام ويختبئ وسط هؤلاء الباعة، وأصبح حقا مكتسبا لهم افتراش موقف الأزهر”.

وأضاف: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارية”.

وطالب إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

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