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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

بين الناس

احتلال الباعة الجائلين لموقف الأزهر يزعج أهالي محافظة أسيوط

صدى البلد

زحام وتكدس الباعة الجائلين بسلع مختلفة وفوضى بلا نهاية، هذا هو المشهد في موقف الأزهر بمحافظة أسيوط، وهو مشهد يومي دائم يتكرر بين الذهاب والعودة للمواطنين، ومضايقات وسماع ألفاظ خادشة للحياء بين الباعة والسائقين، خاصة مع دخول المدارس والجامعات وزيادة الأعداد، ليختنق الموقف بهؤلاء الباعة الجائلين مع وجود محلات بالموقف متوفر بها جميع السلع.

وينتظر الأهالي التدخل الفوري من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لعلاج تلك المشكلة.

ويقول المواطن الدمرداش مكى، فى رسالة بعث بها لخدمة شكاوى “بين الناس” التى يقدمها موقع “صدى البلد”: “ازدحام شديد وافتراش الباعة الجائلين بداية موقف الأزهر والمدخل الرئيسى للدخول لركوب السيارات، ونسمع ألفاظا خادشة للحياء مع الزحام والتحرش بطلبة الجامعات والسيدات، ما يثير انزعاجنا”.

وتساءل: “كيف نأمن على أولادنا فى مكان انتقالنا، وهو الموقف الذى يجمع الباعة الذين لا نعرفهم، ومنهم من هو بلطجى أو عليه أحكام ويختبئ وسط هؤلاء الباعة، وأصبح حقا مكتسبا لهم افتراش موقف الأزهر”.

وأضاف: “تقدمنا بالعديد من الشكاوى ولم يستجب مجلس المدينة، وقال لنا الكلمة المتكررة دائما انتظروا إقامة السوق الحضارية”.

وطالب إدارة الإشغالات وشرطة المرافق بالمحافظة بسرعة التحرك والتعامل مع المخالفين بكل حزم للحد من انتشار الفوضى ومكافحة الإشغالات باستمرار.

ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة “بين الناس” حرصا منا على التواصل مع القارئ، وإيمانًا منا بأن الرسالة الصحفية الأهم التي يحملها الموقع هي خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين والمتابعة المستمرة للوصول إلى حل، ويأتي ذلك من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

ويعمل قسم "بين الناس" دائما على خدمة المواطن أولا من خلال التواصل مع المسئولين والوزارات المعنية ورؤساء الأحياء في حل مشاكل المواطنين في جميع محافظات الجمهورية، ويناشد المسئولين للتواصل مع الحالات المنوه عنها لحل مشكلاتهم، تنفيذا لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية بضرورة تواصل المسئولين مع المواطنين في شتى محافظات الجمهورية والتفاعل مع متطلباتهم والرد على شكاواهم.

التعامل مع المخالف زحام وتكدس شرطة المرافق محافظة أسيوط

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