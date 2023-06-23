عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس بـ«قمة التمويل» كشفت معاناة الدول النامية من التغيرات المناخية

صفاء جابر ، عضو مجلس
صفاء جابر ، عضو مجلس النواب

أكدت صفاء جابر عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب ، أن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي في القمة الدولية "ميثاق التمويل العالمي الجديد" كاشفة ومعبرة للتحديات التي تواجه الدول النامية جراء التغييرات المناخية مشيرة في تصريحات صحفية لها اليوم  أن مصر استضافت قمة المناخ العالمية في شرم الشيخ من أجل ترجمة التعهدات إلى واقع ملموس في التحول نحو النمو الأخضر وعرض كافة التحديات التي تواجه الدول النامية وضرورة دعمها لمجابهة التغييرات المناخية التي نتجت عن الثورة الصناعية التي شهدتها الدول المتقدمة.

 

أشارت" عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب  أن مشاركة مصر بقيادة الرئيس السيسي في القمة تأتي في ظل ما تضعه الدولة المصرية من اهتمام بالغ لتعزيز العمل المناخي المشترك والإسراع بوتيرة التحول الأخضر بمصر والقارة السمراء باعتبارها إحدى أكثر القضايا العالمية أهمية وإلحاحًا، لإحراز خطوات متقدمة في "اتفاق باريس" مؤكدة  أن مصر تنفذ خطة كبيرة بشأن مواجهة التغيرات المناخية.


أكدت" جابر" أن كلمة الرئيس السيسي تضع العالم أمام مسئولياته تجاه الدول النامية التي تعاني جراء التغيرات المناخية مشيرة  أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود في مجال مواجهة التغيرات المناخية، ومنها إطلاق استراتيجية مصر الوطنية لمواجهة تغير المناخ والعمل على التحول الأخضر، مشددًا على ضرورة أن تعمل كافة الدول على مواجهة هذه الظاهرة.


وأكدت عضو مجلس النواب  إلى أن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا والمشاركة في القمة يعكس مدي متانة العلاقة التاريخية بين مصر وفرنسا منذ تولي الرئيس السيسي كما انها  فرصة مهمة للتوصل إلى توافق بين القيادتين المصرية والفرنسية حول القضايا الإقليمية والدولية، على رأسها الأزمة السودانية، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة على مستوى العالم، وكذلك تعزيز الاستثمارات بين البلدين.

 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد أهمية استجابة المجتمع الدولي لسبل مواجهة التحديات الناتجة عن الأزمات الدولية وتغير المناخ، وقال إن مصر استضافت قمة الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة المعنية بتغير المناخ (COP27) فى شرم الشيخ واستهدفت إبراز حجم المشكلة وضرورة تدبير التمويل اللازم لمواجهتها لكي نستطيع التحرك على المستويين الوطنى والدولى لبلوغ أهداف التنمية المستدامة. 

صفاء جابر لجنة الطاقة مجلس النواب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

خمس دقايق وهنخلّص| شهادة صادمة من زوج الطالبة المخطوفة في علاقة آثمة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

بصورة مثيرة | حسين الشحات يوجّه رسالة لجمهوره بشأن التجديد للأهلي

حقيقة وفاة فنانة شابة في حادث سير مروع بالتجمّع

تدخل عاجل من الجيش السعودي لتأمين الحجاج

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

ترشيحاتنا

اكتسى باللون الأبيض.. الكشف عن عدد المصليين في صلاة الجمعة بالحرمين الشريفين

انهيار كبير.. قائد مجموعة فاجنر يعلن التمرد العسكري ضد الجيش الروسي

السعودية توزع أكثر من 2 مليون عبوة مياه زمزم في موسم الحج

تاريخية| إشادة برلمانية بكلمة الرئيس في «قمة باريس»: اتسمت بالشفافية.. وعكست أهمية دور مصر لدعم المبادرات الدولية

ربنا يهدينا جميعا.. ياسمين عز تظهر بالحجاب لأول مرة

أوباما يعود إلى الساحة بتصريحات صادمة.. والكرملين الروسي يرد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ختام مبادرة أطفالنا ولقاء عن التراث الشعبي بفعاليات قصور الثقافة بالفيوم| صور

سفرة عيد الأضحى.. طريقة عمل الممبار

برقم صادم.. سعر فستان درة الأحمر القصير يثير الجدل

تحسين وظيفة الدماغ.. ماذا يحدث للجسم عند تناول المانجو؟

فيديو

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ