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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانى: نسعى لتوطين الصناعة المحلية ووصول الصادرات لـ 100 مليار دولار

النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب

قال النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هناك خطة طموحة من القيادة السياسية، تستهدف الوصول إلي مبلغ 100 مليار دولار صادرات، حيث تأتي هذه الخطة بالتزامن مع مساعى الحكومة في توطين الصناعة المحلية.

زيادة الصادارت والنقد الأجنبى

 

أضاف “ نظير” فى تصريح لـ “ صدى البلد”، أن إجتماع رئيس مجلس الوزراء مع رئيس جهاز تنمية المشروعات بشأن دور قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة في زيادة الصادرات، دلالة كبري علي جدية الحكومة في تنفيذ أهداف خطة تنمية الصادرات والتى أهم مكاسبها زيادة احتياطى النقد الأجنبي بحصيلة الدولة.

و أشار عضو لجنة الخطة والموازنة، إلي أهمية تحديد قاعدة بيانات تشمل السلع والمنتجات التي سيتم تصنيع محليا ويتم المنافسة عليها عالميا من خلال التصدير إلي مختلف الأسواق لا سيما في أوروبا، معقبا “ لازم نتفادى أي نوع من العشوائية ونضع خطة بمستهدفات”.

و تابع النائب : كما أن جهاز تنمية المشروعات له دور فعال في دعم رواد الأعمال من خلال الخدمات المختلفة التي تسهم في تشجيع الشباب علي إطلاق مشروعاتهم.

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والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، في تحقيق أهداف الدولة التنموية والاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية وغير المالية، لأصحاب تلك المشروعات، التي تستهدف الدولة إعطاءها المزيد من الدعم والاهتمام، وذلك بالنظر لما توفره من فرص عمل، وما تتيحه من إمكانية لزيادة حجم الصادرات المصرية.

وخلال اللقاء، استعرض باسل رحمي، تقريراً حول أداء جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة الماضية، وأهم المؤشرات التي عكست حجم ما تم تقديمه من خدمات مالية وغير مالية للفئات والعملاء المستهدفين من خلال عمل الجهاز، لافتا في هذا الصدد إلى أن اجمالي ما تم تقديمه من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر خلال الفترة من يناير إلى ابريل من العام الجاري وصل إلى 1.2 مليار جنيه، مولت أكثر من 41 ألف مشروع، ووفرت نحو 70 ألف فرصة عمل، هذا بجانب ما تمت إتاحته من منح لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية والتدريب بنحو 70 مليون جنيه، وفرت أكثر من 163 ألف يومية عمل.

المشروعات المشروعات المتوسطة مجلس الوزراء السلع صادرات

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