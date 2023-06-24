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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بأسلوب الخلع .. حبس شخص تخصص في سرقة الدوائر الكهربائية لمصاعد العقارات

حبس
حبس

قررت نيابة الظاهر الجزئية، حبس شخص، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بمزاولة نشاطا إجرامياً تخصص في سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات بأسلوب الخلع بالقاهرة.

وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة وإعداد تقرير مفصل بذلك.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بوحدة مباحث قسم شرطة الظاهر من ضبط أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة الأميرية له معلومات جنائية وبحوزته عدد (7) دوائر كهربائية خاصة بتشغيل المصاعد " مجهولين المصدر" وبمناقشته عن مصدر تلك المضبوطات ، اعترف بسرقتها من داخل عقار كائن بدائرة القسم بأسلوب "الخلع "، وأمكن التوصل للمجنى عليه ، باستدعائه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

بتطوير مناقشته اعترف بمزاولته نشاطاً إجرامياً تخصص في سرقة الدوائر الكهربائية والأسلاك الخاصة بالمصاعد بذات الأسلوب، واعترف بارتكاب واقعتي سرقه أخرى بذات الأسلوب ، تم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه ، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات ، واتهماه بالسرقة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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