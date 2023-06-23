بوسي: لم أمنع طليقي من رؤية ابنه بالقوة وعاوزة أروح لطبيب نفسي

أكد المطربة بوسي، عدم منعها طليقها لرؤية ابنها وأنه لم يسع لرؤية ابنه، قائلة: "مش مانعة طليقي يشوف ابنه بالقوة وهو بيقول للناس أني مانعاه ولكن عمري ما أمنع ابني يشوف أبوه وابني مطلبش يشوف أبوه ولا أبوه طلب".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أن طليقها لم يصرف على ابنهما نهائيا، متابعة: "مش بيصرف عليه وأنا اللي متكفله به من يوم ما اتولد حتى الآن".

المرض النفسي

ونفت بوسي، ذهابها لطبيب نفسي قائلة: "المرض النفسي زي أي مرض وكلنا جوانا حاجات محتاجة دكتور نفسي وأكيد نفسي أروح لدكتور نفسي ولكن الدكاترة قليل لما تلاقي حد تثق فيه لكن عمري ما رحت لطبيب نفسي".