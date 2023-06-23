نفسي أموت وربنا راضي عني.. بوسي تكشف موقفها من اعتزال الفن

كشفت المطربة بوسي، موقفها من اعتزال المهنة والتفرغ لمنزلها وأسرتها، قائلة: "في أوقات بيجي على الواحد من كتر الحرب في الشغل والصعوبات في الحياة عموما والمهنة خصوصا بتبقي عايزة تسيبها مخضرة بس برجع افكر وتشوفي قد ايه تعبت وطلع عيني عقبال ما وصلت للي فيه وشقيت واستحملت حاجات كتير للوصول للنجومية".

وأكدت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك خطوات فنية كثيرة لم تنفذها حتى الآن وتتمنى مفارقة الحياة في رضا الله فقط، مضيفة "في حاجات كتير لسه معملتهاش في الفن وبطلب من ربنا دائما خذني وأنت راضي عني".

اتعودت ابقى قوية

وتابعت: "اتعودت ابقى قوية من صغري بس ممكن يكون بسبب أني ملقتش ليا ضهر اتحامى فيه من صغري ويجيب لي حقي فبقيت مقوية نفسي بنفسي، وأمي كانت كل حاجة بس في الأول والأخر هي ست لكن عمري ما ظلمت حد بل ظلمت نفسي في حاجات كتير".