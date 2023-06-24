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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

افتح صفحة جديد وأقلع عن الذنوب.. أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

الصلاة
الصلاة

كشف الشيخ عبدالله جاب الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن الأعمال المستحبة في العشر الأول من ذي الحجة.

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وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، إن من أرجى الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة ، هو فتح صفحة جديدة في حياته ويتوب إلى الله توبة نصوحا، ويعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى.

كما يستحب في هذه الأيام، إعلاء مبدأ العفو والصفح عن الآخرين ، والإكثار من الاستغفار وذكر الله تعالى ، والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والخشية التذلل والخضوع.

كما يستحب للمسلم ، أن يجدد العهد مع كتاب الله عز وجل، سواء كان مراجعة أو قراءة أو حفظا أو تدبرا لهذا الكتاب العظيم .

ومن أهم أعمال العشر الأول من ذي الحجة ، هو الإكثار من الصيام فيها، فكما ورد في سنن أبي داوود أن رسول الله "كان يكثر من الصيام في هذه الأيام".


وحث النبي الكريم على صيام يوم عرفة ، فيقول في الحديث الشريف: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيُسَنّ صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة.

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