افتح صفحة جديد وأقلع عن الذنوب.. أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

كشف الشيخ عبدالله جاب الله، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية ، عن الأعمال المستحبة في العشر الأول من ذي الحجة.

وقال عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في فيديو لـ صدى البلد، إن من أرجى الأعمال في العشر الأول من ذي الحجة ، هو فتح صفحة جديدة في حياته ويتوب إلى الله توبة نصوحا، ويعزم على عدم العودة إلى الذنوب مرة أخرى.

كما يستحب في هذه الأيام، إعلاء مبدأ العفو والصفح عن الآخرين ، والإكثار من الاستغفار وذكر الله تعالى ، والتضرع إلى الله تعالى بالدعاء والخشية التذلل والخضوع.

كما يستحب للمسلم ، أن يجدد العهد مع كتاب الله عز وجل، سواء كان مراجعة أو قراءة أو حفظا أو تدبرا لهذا الكتاب العظيم .

ومن أهم أعمال العشر الأول من ذي الحجة ، هو الإكثار من الصيام فيها، فكما ورد في سنن أبي داوود أن رسول الله "كان يكثر من الصيام في هذه الأيام".



وحث النبي الكريم على صيام يوم عرفة ، فيقول في الحديث الشريف: «صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِي قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِي بَعْدَهُ» أخرجه مسلم، فيُسَنّ صوم يوم عرفة لغير الحاج، وهو: اليوم التاسع من ذي الحجة، وصومه يكفر سنتين: سنة ماضية، وسنة مستقبلة.