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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

يباهي الله بهم الملائكة.. لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة ؟

يوم عرفة
يوم عرفة

يعتبر يوم عرفة ، هو يوم المباهاة، ومغفرة الذنوب والعتق من النيران ، حيث يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، شعنا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ"، فمن أراد أن يباهي الله به ملائكته فليأخذ بأسباب الخيرية من علم وعمل والتزام.

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أدعية يوم عرفة مكتوبة لغير الحاج .. يستحب تكرارها حتى صباح يوم العيد

يوم عرفة
 

على حجاج بيت الله الحرام ، أن يعلموا أن الوقوف يوم عرفة على الجبل هو ركن من أركان الحج وهو الركن الأعظم في الحج، واستمرار الوقوف إلى غروب الشمس واجب من واجبات الحج.

وتبدأ أعمال وقفة يوم عرفة ، بعد أن يبيت الحاج بمنى ليلة عرفة ، وهو بعد طلوع شمس اليوم التاسع من شهر ذي الحجة، يسير من منى إلى جبل عرفات ملبيا "لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك".

وبعد وصول الحجاح إلى جبل عرفات فإنه يستحب له النزول بنمرة إلى زوال الشمس إن تيسر له ذلك، وإن لم يتيسر نزل بأي مكان داخل حدود جبل عرفات.

يوم عرفة

فإذا زالت الشمس ودخل وقت صلاة الظهر ، سن له أن يستمع خطبة إمام مسجد نمرة ، ويصلي معه الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، يصليهما قصرا ، الظهر ركعتين، والعصر ركعتين ، ويجمع بين الصلاتين في وقت الظهر.

وبعد أداء صلاتي الظهر والعصر جمعا وقصرا ، يقضي الحاج وقته كله في الذكر، والدعاء، والتسبيح، والتحميد والتهليل، والتوبة ، والاستغفار، إلى غروب الشمس.


لماذا لا يصوم الحجاج يوم عرفة ؟

قال العماء بكراهة صيام يوم عرفة لحجاج بيت الله الحرام ، لأن الصيام يضعف الحاج عن أداء العبادة والدعاء والصلاة والوقوف بعرفة ، فكان تركه أفضل، وقيل: لأنهم أضياف الله وزوّاره، وقال الشافعية: "ويسنّ فطره للمسافر والمريض مطلقا، وقالوا: يسنّ صومه لحاج لم يصل عرفة إلا ليلا؛ لفقد العلة"، وذهب الحنفية، إلى استحبابه للحاج أيضا إذا لم يُضعِفه عن الوقوف بعرفات ولم يخل بالدعوات، فلو أضعفه كره له الصوم.

دعاء يوم عرفة

وعن جوامع الدعاء يوم عرفة ، فيستحب من الدعاء والتلبية والذكر والشكر في يوم عرفة، منوها وأفضل ما يقال في يوم عرفة، أن نقول كما قال النبي "خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير".

يوم عرفة الحجاج جبل عرفات دعاء يوم عرفة أركان الحج

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