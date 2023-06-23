عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة له أسرار عظيمة يجب التأمل فيها

الدكتور محمود الهواري
الدكتور محمود الهواري

ألقى خطبة الجمعة اليوم بالجامع الأزهر الشريف، الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية لشئون الدعوة والإعلام الديني، ودار موضوعها حول فضل يوم عرفة.

وأوضح الأمين العام المساعد، أن الله سبحانه وتعالى عدَّد للمسلمين مواسم الخيرات وأزمنة العطاء والبركة، فتُرفع فيها الدرجات وتُغفر فيها السيئات، ومن هذه المواسم يوم عرفة.

وتابع د.الهواري: لهذا اليوم أسرار عظيمة ينصرف خيره لمن وقف ومن لم يقف في هذا اليوم، حيث يحمل من المعاني والرسائل ما يستوجب التأمل ويسترعي النظر ومن أهم هذه الرسائل، أن هذا اليوم هو يوم تجديد العهد لله سبحانه وتعالى، ويوم الاستجابة للفطرة، فقد أخذ الله تعالى العهد على بني آدم في عرفة، قال تعالى"وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ ۖ قَالُوا بَلَىٰ ۛ شَهِدْنَا ۛ أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ".

وأوضح أن هذه هي الفطرة التي فطر الله الناس عليها فالكون كله يشهد بوحدانيته وعبوديته سبحانه قال تعالى:" تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَن فِيهِنَّ ۚ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ ۗ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا"، فعجبا لمن يستبدلون هذه الفطرة بفلسفات غريبة تنكرها العقول والأفهام.

وبيّن د. الهواري، أن من رسائل هذا اليوم المشهود أنه يوم كمال النعمة وتمام الدين، حيث يقول الحق سبحانه: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الإِسْلامَ دِينًا"، مضيفا أن يوم عرفة هو يوم المباهاة، وهو يوم مغفرة الذنوب والعتق من النيران، يقول صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ "إِذَا كَانَ يَوْمُ عَرَفَةَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ، فَيَقُولُ: انْظُرُوا إِلَى عِبَادِي، شعنا غُبْرًا، ضَاحِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، أَشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ"، فمن أراد أن يباهي الله به ملائكته فليأخذ بأسباب الخيرية من علم وعمل والتزام.

واسترسل : ويوم عرفة أيضا يوم العتق من النيران، يقول صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ما مِن يَومٍ أَكْثَرَ مِن أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فيه عَبْدًا مِنَ النَّارِ، مِن يَوم عرفة"، وهو يوم الضمان والأمان يغفر الله فيه لمن صام ذنوب عامين، كما أن يوم عرفة موسم الذكر وموطن إجابة الدعاء، حيث يقول نبينا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ"خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ، وَخَيْرُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِنْ قَبْلِي: لَا إِلَهَ إِنَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نهائيًا .. الأهلي يوافق على انتقال نجمه إلى سموحة

تطوّر مثير في حقيقة طلاق محمد فراج وبسنت شوقي

خسائر جديدة تضرب سعر الذهب بعد قرار البنك المركزي| وعيار21 الآن مفاجأة

التجار رفعوها 18 جنيه مرة واحدة | مفاجأة غير متوقعة في أسعار السجائر

للقطاع الحكومي والخاص.. عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2023 في مصر

الجنيه راجع تاني|مفاجأة بسعر الدولار رسميا الآن بعد قرار البنك المركزي

شكوى فتوح "فنكوش"| حقيقة انضمام اللاعب للأهلي.. والزمالك يصعد ضد القلعة الحمراء

نجم الوداد يحسم موقفه من الانضمام إلى الأهلي

ترشيحاتنا

الصحة تستعد لـ تشغيل مبنى الجناح البحري في مستشفى السلام بـ بورسعيد

الأرصاد تحذر المواطنين من طقس ساعات معينة على مدار اليوم

بعد تحديد موعدها | الكاف يعلن احتمال تغيير اسم بطولة دوري السوبر الأفريقي

تسعة أسرار للحفاظ على الصلاة بدون انقطاع .. و10 فضائل يغفلها الكثيرون

خطيب الجامع الأزهر: يوم عرفة له أسرار عظيمة يجب التأمل فيها

بالإنفوجراف.. الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حجارة بالثوم والفلفل.. نوع طعام صيني يثير الدهشة| كيف يعدونه؟

الترطيب والتقشير أبرزها.. تعلمي الاهتمام بالشفاه في 4 خطوات

جدل حول تأجيل معرض الشعراوي بالأوبرا.. اعرف الأسباب والتفاصيل|صور

تزامنًا مع عيد الأضحى.. تراجع أسعار اللحوم بالأسواق.. تفاصيل

فيديو

ماذا حدث لضحايا الغواصة تايتن قبل وفاتهم بساعات؟.. تفاصيل صعبة

ماذا حدث في أسعار الذهب والدولار بعد قرار البنك المركزي ؟ مفاجأة

وزنها 180 كيلو ومريضة قلب.. الحاجة ابتسام تستغيث: الحقوني قبل ما أموت |فيديو جراف

وزير الدفاع يشهد إجراءات تفتيش الحرب لإحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ