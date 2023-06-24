الفنانة بوسي : ضهري انكسر بعد رحيل والدتي.. نفسي أموت وربنا راضي عني وتكشف موقفها من اعتزال الفن

حلت الفنانة بوسي ضيفة ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، وتحدثت عن طليقها، وفاة والدتها، وفرحها وعدم حضور الليثي، واعتزالها للفن.

بكاء الفنانة بوسي بعد حديثها عن والدتها

‏ تأثرت وبكت الفنانة بوسي بعد حديثها عن وفاة والدتها الرحلة لأنها كانت كل شيء في حياتها.

وقالت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أن بعد وفاة والدتها لم تستطع استكمال حياتها بدونها، وأن وفاة والدتها كسرها قائلة: "ضهري انكسر من بعدها لأنها كانت كل شيء في حياتي".

وأضافت أن والدتها توفت وعمرها 17 عام ولو والدتها كانت موجودة معها لن تتزوج لكنها تزوجت للهروب من القيود لكن اصطدمت بالأسوأ، ولكن الزواج نصيب وهي راضية بقدر ربنا.



السبب الحقيقي لخلافاتها مع طليقها



‏قالت الفنانة بوسي أن الخلاف مع طليقها بدأ من بداية الزواج منذ أن كان ابنها عمره عام واحد لأنها كشفت هذا الشخص على حقيقته.



وتابعت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أنها صبرت عليه وعلى هذه الحياة من أجل ابنها وكانت مجبرة على الاستمرار لأسباب شخصية، ولكنها لم تكن تحب هذه العيشة وكانت تريد الانفصال من البداية لكن لأسباب ما لم تذكرها كانت مضطرة على الاستمرار معه



سر عدم حضور الليثي فرحها

‏قالت الفنانة بوسي أنها عزمت الفنان محمود الليثي على فرحها لكنه لم يحضر وانه أول شخص قامت بدعوته إلى فرحها.



وتابعت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أنها قامت بدعوة الليثي قبل الحصول على التأكيد من القاعة التي سيقام فيها الفرح ولا يوجد أي خلاف بينهم ومن الوارد أن يكون حدث له أي ظرف منعه من الحضور.

وأضافت ردا على تصريحات سعد الصغير أن في الوسط الفني هناك بعض الناس تستغل هذه الأمور لإحداث وقيعة بين الأصدقاء.

اعتزال ميريهان حسين

‏قالت الفنانة بوسي ان ميريهان حسين فنانة كبيرة وتحبها جدا وموهوبة ولديها إمكانيات كبيرة وفنانة شاملة.

وتابعت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أن لديها إمكانيات عبقرية لكن لا تحصل على فرصة بشكل كافي وفكرة الشللية تظلم البعض في هذا الوسط.



التزمت بكتمان زواجي خوفا من الحسد

‏قالت الفنانة بوسي أنها تؤمن بالحسد لذلك كانت تلتزم بالكتمان في موضوع زواجها وأيضا تتبع هذا الأمر في عملها وتحاول أن تلتزم بالكتمان حتى يسير الأمر على نحو جيد.



وتابعت بوسي خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، الجمعة، أن كل الناس تؤمن بالحسد لأنه مذكور في القرآن ولا تحب أن يتدخل احد في حياتها الشخصية أو يعرف معلومات شخصية عنها وموضوع الزواج جاء بسرعة كبيرة ولم تكن تريد أن تعمل حفل زفاف لكن زوجها أصر على ذلك.



وأضافت أما الفيديو المثير للجدل الذي انتشر في فرحها عندما كانت تقول: "عليا الطلاق أبوظ الجوازة"، انها كانت غاضبة بسبب "الكعب العالي" وكانت تمزح مع احد الأشخاص ولم يكن زوجها.

دويتو مع شاكوش وحمو بيكا



أكدت المطربة بوسي، أنها لا توافق على المشاركة في دويتو مع مطربي المهرجانات حسن شاكوش أو حمو بيكا، موضحة: "لو شاكوش أو بيكا عرضوا عليا أعمل دويتو مش هقبل ومش عايزة أعمل النوعية دي من الأغاني وهما شغالين بطريقة أنا مش بغنيها".

وأضافت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن حمو بيكا وحسن شاكوش بيغنوا مهرجانات غير الغناء واللون الذي تغنيه هي في الأغاني الشعبية، كما أشارت إلى أنها تعتمد على نفسها منذ صغرها لعدم وجود سند لها في حياتها.

وأكدت المطربة بوسي، عدم غضبها من غناء النجمة شيرين لأغنية "آه يا دنيا"، قائلة" "متضايقتش لما شيرين غنت أغنيتي لأن نجمة كبيرة زيها تغني أغنيتي في بدايتي كانت حاجة كويسة، وانصحها تفوق وترجع لشيرين بتاعت زمان اللي كلنا عارفنها ودي نصيحة لأني بحبها".

لم أمنع طليقي من رؤية ابنه بالقوة



أكد المطربة بوسي، عدم منعها طليقها لرؤية ابنها وأنه لم يسع لرؤية ابنه، قائلة: "مش مانعة طليقي يشوف ابنه بالقوة وهو بيقول للناس أني مانعاه ولكن عمري ما أمنع ابني يشوف أبوه وابني مطلبش يشوف أبوه ولا أبوه طلب".

وأضافت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، اليوم الجمعة، أن طليقها لم يصرف على ابنهما نهائيا، متابعة: "مش بيصرف عليه وأنا اللي متكفله به من يوم ما اتولد حتى الآن".

ونفت بوسي، ذهابها لطبيب نفسي قائلة: "المرض النفسي زي أي مرض وكلنا جوانا حاجات محتاجة دكتور نفسي وأكيد نفسي أروح لدكتور نفسي ولكن الدكاترة قليل لما تلاقي حد تثق فيه لكن عمري ما رحت لطبيب نفسي".



تكشف موقفها من اعتزال الفن



كشفت المطربة بوسي، موقفها من اعتزال المهنة والتفرغ لمنزلها وأسرتها، قائلة: "في أوقات بيجي على الواحد من كتر الحرب في الشغل والصعوبات في الحياة عموما والمهنة خصوصا بتبقي عايزة تسيبها مخضرة بس برجع افكر وتشوفي قد ايه تعبت وطلع عيني عقبال ما وصلت للي فيه وشقيت واستحملت حاجات كتير للوصول للنجومية".



وأكدت بوسي، خلال حوارها ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك خطوات فنية كثيرة لم تنفذها حتى الآن وتتمنى مفارقة الحياة في رضا الله فقط، مضيفة "في حاجات كتير لسه معملتهاش في الفن وبطلب من ربنا دائما خذني وأنت راضي عني".



وتابعت: "اتعودت ابقى قوية من صغري بس ممكن يكون بسبب أني ملقتش ليا ضهر اتحامى فيه من صغري ويجيب لي حقي فبقيت مقوية نفسي بنفسي، وأمي كانت كل حاجة بس في الأول والأخر هي ست لكن عمري ما ظلمت حد بل ظلمت نفسي في حاجات كتير".

ندمانة على العمل في شارع الهرم



أكدت المطربة بوسي، ندمها على العمل في شارع الهرم خلال فترة مبكرة في بداية حياتها الفنية، قائلة: "مقلتش شغلي في شارع الهرم تنازل لكن ندمانة على الشغل في شارع الهرم لكن هو علمني اتعامل مع الناس وخلاني عندي خبرة في التعامل".



وأقرت بوسي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية اسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أنها لم تكن تحب العمل في شارع الهرم لأنها لا تشبهها، مضيفة: "بصراحة مكنتش حبه اشتغل في الأماكن دي والأماكن دي مش شبهي وشفت فيها حاجات كتير ولكن كنت عيلة صغيرة وبأكل عيش".

واستكملت: "كنت مش عايزة استمر وكنت مجبورة على الشغل وكنت شغالة بالإكراه واضربت عشان انزل الشغل وتعرضت للإهانة، وبحمد ربنا أن ربنا لسه مخلي فيا عقل من اللي شوفته".