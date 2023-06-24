عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

عزلة سياسية غير مسبوقة
عزلة سياسية غير مسبوقة لتل ابيب.. مسؤول إسرائيلي يحذر

انتقد مسؤول إسرائيلي، بشدة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، محذرا من أنهما يقربان إسرائيل من "عزلة سياسية غير مسبوقة".


ونقلت قناة "كان" الرسمية عن المسؤول الإسرائيلي دون تسميته إن ""سياسة سموتريتش تقربنا من عزلة سياسية غير مسبوقة"، مضيفًا أن "بن غفير الوزير المسؤول عن تطبيق القانون - يدعو إلى خرق القانون".

وفي وقت سابق من الجمعة، دعا بن غفير إلى إطلاق العنان لإقامة مزيد من البؤر الاستيطانية غير الشرعية (مخالفة للقانون الإسرائيلي) بالضفة الغربية، إضافة إلى شن عملية عسكرية بالضفة الغربية يتم خلالها "قتل الآلاف" إذا لزم الأمر.

كما سمح سموتريتش الذي بات صاحب الكلمة العليا في مسألة الاستيطان بالموافقة على إقامة 7 بؤر غير شرعية بالضفة الغربية، خلال ساعات معدودة الخميس، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت"، كما أعلن قبل يومين بناء ألف وحدة استيطانية بمستوطنة "عيلي" وسط الضفة، ما خلف غضبا فلسطينيا وتنديدا عربيا ودوليا.


في سياق متصل، قالت قناة "كان" إن مساعدة وزيرة الخارجية الأمريكية باربرا ليف، التقت الجمعة مع مسؤولين كبار في إسرائيل وقالت لهم: "أنتم تريدون التحدث إلينا فقط عن إيران بدلا من حل المشكلة الفلسطينية".

وفي وقت سابق نددت الخارجية الفلسطينية بقرار بناء ألف وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "عيلي"، وإطلاق يد المستوطنين وجمعياتهم لنشر مزيد من البؤر الاستيطانية العشوائية على جبال الضفة المحتلة، كما حصل في اللبن الشرقية جنوب نابلس وأم صفا شمال غرب رام الله وغيرها من المناطق.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نزل 15 جنيه|هبوط غير مسبوق يضرب سعر الأرز لأول مرة منذ شهور

صاحبة العربية البورش .. من هي ياسمين أيمن الحقيقية المتوفية في حادثة التجمع ؟

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك بعد بيان البنك المركزي

جهاد جريشة يعلق على ركلة جزاء الزمالك أمام فاركو بكأس مصر

القصة الكاملة لحادث الفنانة ياسمين أيمن| عربيتها اتعجنت وهذا ما حدث لها

الكليوباترا بـ 25 جنيها.. الشرقية للدخان تحسم أسعار سجائر الشركة بأنواعها

موعد صرف معاشات يوليو.. الآن في ماكينات ATM ومن البنوك غدا الأحد

ترشيحاتنا

الحرب بدأت.. انفجارات في أوديسا وصفارات إنذار بأرجاء أوكرانيا

انقلاب فاجنر على القيادة الروسية: كل المواقع العسكرية في روستوف تحت سيطرتنا

مسؤول إسرائيلي: سياسة بعض الوزراء ستؤدي لعزلة سياسية غير مسبوقة

هل يشترط لمن عليه دم في الحج النحر في مكة أم يجوز في بلده؟

جدول امتحانات الثانوية العامة 2023 | الطلاب يؤدون الكيمياء والجغرافيا غدا

هل صيام يوم عرفة يكفر كبائر الذنوب؟.. الإفتاء توضح 6 حقائق

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إيفكانا ترامب تثير الجدل بوجبة فطور صباحية سر رشاقتها.. اعرف التفاصيل

لم شمل أسرة بريطانية بحيوان أليف عمره 50 عامًا.. اعرف القصة كاملة

تراث لامادي.. خبير آثار يطالب بتسجيل الاحتفالات الشعبية للحجيج باليونسكو

مكملات غذائية تخفف أعراض الإقلاع عن التدخين.. إليك الأنواع المفيدة

فيديو

غطى جسمها ورأسها بالفلوس.. طالبة سوهاج حديث المواقع بسبب حفل تخرجها

في ذكري ميلاد يوسف داوود.. كيف أنقذ سناء جميل على خشبة المسرح؟

عمره أكثر من 65 مليون سنة.. اكتشاف بقايا زاحف بحري بالوادي الجديد

اعتزل الغناء منذ شهور .. فنان شهير يطلب المساعدة للبحث عن عمل/ فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

اﻟﻤﺰﻳﺪ