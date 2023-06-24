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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

استشهاد فلسطيني أصاب إسرائيليًّا قرب حاجز أمني| تفاصيل

إصابة إسرائيلي..
إصابة إسرائيلي.. الكشف عن هوية منذ عملية قلنديا

أعلنت وسائل إعلام فلسطينية عن استشهاد الشاب إسحاق العجلوني من كفر عقب برصاص الاحتلال بعد إصابته برصاص الاحتلال على حاجز قلنديا، فجر اليوم السبت.


كما أكدت وسائل إعلام عبرية استشهاد شاب فلسطيني، برصاص حراس أمن إسرائيليين بعد أن خاض اشتباكًا معهم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.

وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطينيا وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، وفتح النار تجاه حراس الأمن بالمكان، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده.

وأشارت القناة، إلى أن حراس الأمن بالمكان ردوا على مصدر النيران وقاموا بتصفية المنفذ.


ووفقا لمزاعم الشرطة الإسرائيلية فإنه في حوالي الساعة 02:40 وصل إلى حاجز قلنديا بمنطقة القدس، شاب من المناطق الفلسطينية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن المتواجدة في المكان، مما أدى إلى إصابة "حارس أمن مدني" بجرح طفيفة. وقامت قوات الأمن بالرد على إطلاق النار وتحييد الشاب، ولاحقًا أُعلن عن مقتله وتم ضبط بندقية M-16 كانت بحوزته.

وأشارت إلى أن الشاب وصل مشيا على الأقدام من اتجاه الضفة الغربية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن المتواجدة في مكان الحادث، ونتيجة لذلك، أصيب "حارس أمن " كان يعمل في المكان بجروح طفيفة (بحسب مسؤولين طبيين)، حيث تمت إحالته لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هداسا عين كارم".

أعلنت وسائل إعلام عبرية، صباح اليوم السبت، عن استشهاد شاب فلسطيني، برصاص حراس أمن إسرائيليين بعد أن خاض اشتباكًا معهم على حاجز قلنديا شمال القدس المحتلة.


وبحسب قناة ريشت كان العبرية، فإن فلسطيني وصل من جهة الضفة الغربية إلى الحاجز، و فتح النار تجاه حراس الأمن بالمكان، ما أدى لإصابة أحدهم بجروح طفيفة في يده.

وأشارت القناة، إلى أن حراس الأمن بالمكان ردوا على مصدر النيران وقاموا بتصفية المنفذ.


ووفقا لمزاعم الشرطة الإسرائيلية فإنه في حوالي الساعة 02:40 وصل إلى حاجز قلنديا بمنطقة القدس، شاب من المناطق الفلسطينية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن المتواجدة في المكان، مما أدى إلى إصابة "حارس أمن مدني" بجرح طفيفة. وقامت قوات الأمن بالرد على إطلاق النار وتحييد الشاب، ولاحقًا أُعلن عن مقتله وتم ضبط بندقية M-16 كانت بحوزته.

وأشارت إلى أن الشاب وصل مشيا على الأقدام من اتجاه الضفة الغربية وقام بإطلاق النار باتجاه قوات الأمن المتواجدة في مكان الحادث، ونتيجة لذلك، أصيب "حارس أمن " كان يعمل في المكان بجروح طفيفة (بحسب مسؤولين طبيين)، حيث تمت إحالته لتلقي العلاج الطبي في مستشفى "هداسا عين كارم".

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