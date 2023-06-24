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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

عدوى قاتلة.. وفاة أول حالة مصابة بفيروس أوز في العالم

اليابان
اليابان

توفيت في اليابان أول سيدة مصابة بفيروس أوز بسبب العدوى التي تنتقل من الجراد وذلك بعد عام ونصف من المعاناة مع الفيروس.

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وبحسب ما ذكرته السلطات اليابانية، فأن امرأة في السبعينيات من عمرها في مقاطعة إيباراكي شمال شرقي طوكيو، فارقت الحياة بعد إصابتها بفيروس «أوز» ما يجعلها أول حالة وفاة في العالم.

ونقلت وكالة أنباء «كيودو» اليابانية عن السلطات الصحية قولها، إنه تم اكتشاف الفيروس في البلاد عام 2018، في حين أنه قد تكون هناك حالات إصابة بين البشر والحيوانات البرية، فإنه لم يكن هناك تأكيد على ظهور الفيروس على أي شخص حتى الآن.

وذهبت المرأة إلى مؤسسة طبية في صيف عام 2022 بعد أن ظهرت عليها أعراض من بينها الحمى والتعب، وفقاً لحكومة المقاطعة ووزارة الصحة.

وتوفيت المرأة متأثرة بإصابتها بالتهاب عضلة القلب بعد 26 يوماً من دخولها المستشفى.

يُذكر أنه لا يوجد لقاح ضد فيروس «أوز»، الذي لم يتم اكتشافه خارج اليابان، وفقاً للمعهد الوطني للأمراض المعدية في طوكيو.

اليابان أوز الفيروس

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