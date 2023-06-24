ضبط سيدة تنتحل صفة طبيب تغذية علاجية بالبحيرة

قام فريق العلاج الحر بمديرية دمنهور بالبحيرة بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني ، بالإشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية ، وبالتنسيق مع السيد اللواء رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيره ، من ضبط مواطنة حاصلة على بكالوريوس علوم ، قامت بفتح عيادة تغذية علاجية .

وهى لا تحمل أى ترخيص لمزاولة مهنة يصرح لها التعامل مع المرضى ، والمكان غير مرخص ، ووجد كذلك بعض الأجهزة الخاصة بعلاج تفتيت الدهون ، وتم ضبط أدوية ( أمبولات ) تستخدم للحقن تحت الجلد .

ووُجِد أثناء المرور مريضة كانت تقوم بعملية الحقن بها ، وتقوم بالتخلص من السرنجات فى الأكياس السوداء الخاصة الغير مخصصة لجمع النفايات الخطرة ، وقد تم عمل محضر لها ، وتم تشميع المكان ، وعرضها على النيابة .

وذلك بتوجيهات الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، و الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة ، والتوجيهات بتتبع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمرضى ، وبعدم علمهم بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب .