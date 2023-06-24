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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ضبط سيدة تنتحل صفة طبيب تغذية علاجية بالبحيرة

مديرية الصحة بالبحيرة
مديرية الصحة بالبحيرة

قام فريق العلاج الحر بمديرية دمنهور بالبحيرة بقيادة الدكتور عبد الحميد الطيباني ، بالإشتراك مع لجنة العلاج الحر بإدارة دمنهور الصحية ، وبالتنسيق مع السيد اللواء رئيس جهاز حماية المستهلك فرع البحيره ، من ضبط مواطنة حاصلة على بكالوريوس علوم ، قامت بفتح عيادة تغذية علاجية .

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وهى لا تحمل أى ترخيص لمزاولة مهنة يصرح لها التعامل مع المرضى ، والمكان غير مرخص ، ووجد كذلك بعض الأجهزة الخاصة بعلاج تفتيت الدهون ، وتم ضبط أدوية ( أمبولات ) تستخدم للحقن تحت الجلد .

ووُجِد أثناء المرور مريضة كانت تقوم بعملية الحقن بها ، وتقوم بالتخلص من السرنجات فى الأكياس السوداء الخاصة الغير مخصصة لجمع النفايات الخطرة ، وقد تم عمل محضر لها ، وتم تشميع المكان ، وعرضها على النيابة .

وذلك بتوجيهات الدكتور  هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره ، و الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية ، بتشديد الرقابة على كافة المنشآت الصحية الخاصة ، والتوجيهات بتتبع كل من تسول له نفسه التلاعب بالمرضى ، وبعدم علمهم بالقوانين المنظمة لممارسة مهنة الطب .

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