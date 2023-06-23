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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

البحيرة.. افتتاح مسجدين جديدين بتكلفة مليون و619 ألف جنيه

وزارة الأوقاف بالبحيرة
وزارة الأوقاف بالبحيرة

 أعلنت أوقاف البحيرة عن افتتاح مسجدين جديدين بمركزي كفر الدوار والمحمودية بتكلفة مليون و 619 ألف جنيه، وهما مسجد الرحمة  قرية سيدي غازي كفر الدوار على مساحة 170 م2 وبتكلفة إجمالية 119 ألف جنيه و مسجد الشيخ سعيد عامر قرية اريمون المحمودية على مساحة 231 م2 وبتكلفة إجمالية مليون و 500 ألف جنيه.

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افتتاح أحدث فروع البنك الزراعي المطورة بمدينة ايتاي البارود بالبحيرة

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تكريم لاعبى فريق مركز شباب إيتاى البارود الخماسى لكرة القدم

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتى جاءت تحت عنوان " فضل يوم عرفة وسنة الأضحية " أن العشر الأوائل من ذي الحجة زاخرة بالنفحات الربانية والعطايا الإلهية، والأيام الفاضلة، ومن أعظمها يوم عرفة الذي أكمل الله ( عز وجل) فيه النعمة وأتم الدين.

ويوم عرفة هو اليوم المشهود ويوم الحج الأكبر، كما أنه موسم الذكر وموطن إجابة الدعاء.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف ، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.  

البحيرة افتتاح مسجدين مركز شباب افتتاح مسجد التوعية الدينية الجهود الذاتية مسجد الرحمة قرية سيدي غازي خطبة الجمعة اليوم

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