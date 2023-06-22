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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

افتتاح أحدث فروع البنك الزراعي المطورة بمدينة ايتاي البارود بالبحيرة

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة وعلاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى بافتتاح أحدث فروع البنك المطورة بمدينة ايتاي البارود

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وذلك بحضور الدكتور كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة و شعبان بصيص رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود وسامي عبد الصادق نائب رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري و صالح الشامي الرئيس التنفيذي للائتمان وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وعدد من القيادات والتنفيذية بالمحافظة .

يأتى ذلك في إطار سعي البنك الزراعي المصري لتأكيد إنتشاره في كافة مدن وقرى الجمهورية من خلال إنشاء فروع جديدة وإعادة إفتتاح الفروع التي إنتهي من تطويرها وفقا لخطة البنك لتطوير شبكة فروعه بهدف إتاحة خدماته المصرفية والتمويلية بأعلى معايير الجودة المصرفية لتلبية احتياجات عملائه بمختلف شرائحهم وفئاتهم لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي  .

وأشار رئيس البنك أنه تم تطوير فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كافة الخدمات المصرفية والتمويلية التي يحتاجها أبناء مركز ومدينة ايتاي البارود، بالإضافة إلى أن  الفرع يستهدف توفير كافة الخدمات المصرفية والمالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال بهدف دعم صغار المزارعين وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر

و أكدت الدكتوره نهال بلبع على أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات ، مما يساعد فى إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية .

أشارت نائب المحافظ الى أن البحيرة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة للإستثمار، نظراً لموقعها المميز وطبيعتها الزراعية والساحلية والصحراوية بالإضافة إلى إمتلاكها بنية إقتصادية عملاقة ومناطق صناعية عديدة وواعدة، مؤكده على  أهمية تمويل دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بتلك المشروعات ودعم الإقتصاد الوطني .

 

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