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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

أتمنى الحصول على شقة.. أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية بالبحيرة|شاهد

‏أول سيدة تحصل على
‏أول سيدة تحصل على رخصة مهنية بالبحيرة

سواقة سيرفيس.. قصة كفاح مُشرفة لسيدة تدعى فتحية، تعمل سائقة على سيارة أجرة، بالإضافة إلى أنها أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية بمحافظة البحيرة.

‏أول سيدة تحصل على رخصة مهنية بالبحيرة
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إنها فتحية خميس، حاصلة على دبلوم فني، ومتزوجة ولديها 3 أبناء، أكبرهم وليد، طالب فى الصف الثانى الثانوى الأزهرى، ورقية فى الصف الخامس الابتدائى، وعبد الرحمن فى الصف الثالث الابتدائى، وزوجها مريض بالسمنة المفرطة ولا يقوى على العمل، ولم تكن تجد وسيلة مناسبةلمساعدة زوجها، خاصة أن نجلها عاصم كان مريضًا ويحتاج للرعاية قبل أن يتوفاه الله.

أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية

قالت فتحية خميس، خلال حديثها مع موقع "صدى البلد"، إنها أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية بالبحيرة، حصلت على رخصة القيادة المهنية عام 2019.

وأوضحت أن والدها هو أول من علمها القيادة ودعمها حتى حصلت على رخصة القيادة، قائلة: “أبويا أول حد علمني السواقة وكان واقف جنبي أنا وولادي، وساعدني إني آخد رخصة القيادة”.

بث مباشر :

https://fb.watch/lj9qj-pxBC/?mibextid=v7YzmG

وأشارت أول سيدة تحصل على رخصة قيادة مهنية بالبحيرة، إلى أنها عندما أتقنت أصول مهنة القيادة أقدمت على العمل رفقة والدها على سيارته الخاصة لمساعدته، مشيرة إلى أنها بعد ذلك تقدمت للحصول على رخصة سرفيس.

وأضافت: “كنت شغالة مع والدي على عربيته بساعده، وواجهت صعوبات لما قدمت على رخصة سرفيس”.

وعن مقابلتها مع الرئيس، قالت "فتحية" إن الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، تواصلت معها، وأخبرتها باختيارها للقاء رئيس الجمهورية بوصفها نموذجًا للسيدات المكافحات، وإنها كانت تحضر الكلام الذى ستقوله خلال المقابلة، ولكن بمجرد رؤيته نسيت كل الكلام وتكلمت بما استقر فى نفسها وحكت ما حدث لها بالتفصيل، وكيف ألهمتها كلمات الرئيس.

أتمنى الحصول على شقة 

وعن معاناتها، قالت أول سائقة فى البحيرة: “ابنى الصغير يعانى من مرض القلب، وأتمنى أصرف على علاجه بسبب تأخر أوراق التأمين الصحى، وأتمنى علاجه، كما أننى أسكن بالإيجار وأدفع شهريًا 1200 جنيه، والمالك يريد زيادته إلى 1700 جنيه وهو ما لا أتحمله، خاصة مع قسط السيارةومصروفات التعليم، وعلاج زوجى وابنى، وأتمنى الحصول على شقة وأدفع أقساطها مع إعفائى من مبلغ المقدم، حتى أستطيع تربية أولادى”.

 

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