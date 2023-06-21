وكيل الصحة بالبحيرة يتفقد المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور

قام الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، بجولةٍ جديدة ضمن جولاته المرورية ، للاطمئنان علي سير العمل وكفاءته، بجميع المؤسسات الصحية بمحافظة البحيرة قبيل عيد الأضحى المبارك ، حيث تفقد العمل بالمعمل المشترك الإقليمي بدمنهور ، التابع لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

يأتي ذلك فى اطار متابعة كافة الأنشطة الوقائية والعلاجية و الحرص الدائم على توافر كافة الخدمات واتاحتها بمستوي يليق بالمواطن البحراوي ، ورصد أي معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة .

وجاء المرور بحضور الدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ونائب مدير إدارة المعامل والدكتورة رانيه الزواوي مدير المعمل المشترك بدمنهور .

كما تفقد وحدة سحب واستلام العينات الإكلينيكية ، وتابع ماتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكافة الخدمات ، وربطها ببرنامج معملي الكتروني ، في إطار استعداد المعمل الإكلينيكي المركزي للحصول علي اعتماد المعامل الطبية من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة GAHAR .

واستمع من العاملين بالوحدة عن طرق استقبال المريض و آليات الحفاظ على خصوصية المريض وسرية بياناته .

كما استمع إلي د. رانيه الزواوي عن متوسط مايتم استقباله بالمعمل المشترك من متوسط عينات فحص مياه ( شرب ،جوفيه ،مآخذ ، صرف) بمقدار 2200 عينة شهريا ، وعينات أغذية 1000 عينة شهريا ، وشهادات صحية لجميع العاملين في مجال الأغذية 3000 شهريا ، وفحص مخدرات للسادة العاملين بالدولة والسائقين 3000 شهريا ، إلي جانب مايقارب 20000 تحليل عينات إكلينيكية .

وتابع الإنضباط الإداري وقام بالتأكد من وجود فرق العمل بكامل قوتها وتوافر جميع المستلزمات والكواشف والإختبارات.

وخلال المرور قام بفحص أماكن انتظار المرضي والتأكيد على تلبية احتياجات المواطنين للوصول لأقصى درجات الرضا.

وفى نهاية الجولة وجه الشكر لفريق العمل بالمعمل ، ووجه ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرضاء المواطنين .