عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل الصحة بالبحيرة يتفقد المعمل الإقليمي المشترك بدمنهور

وكيل وزارة الصحة
وكيل وزارة الصحة بالبحيرة

قام الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، اليوم الأربعاء، بجولةٍ جديدة ضمن جولاته المرورية ، للاطمئنان علي سير العمل وكفاءته، بجميع المؤسسات الصحية بمحافظة البحيرة قبيل عيد الأضحى المبارك ، حيث تفقد العمل بالمعمل المشترك الإقليمي بدمنهور ، التابع لإدارة المعامل بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة.

txt

صحة البحيرة: الكشف على 1493 مواطنا فى قافلة طبية مجانية

txt

الشباب والرياضة بالبحيرة تستعد لتدشين مبادرة يوم الخير خلال عيد الأضحى المبارك

يأتي ذلك فى  اطار متابعة كافة الأنشطة الوقائية والعلاجية و الحرص الدائم على توافر كافة الخدمات واتاحتها بمستوي يليق بالمواطن البحراوي ، ورصد أي معوقات تؤثر على مستوى الخدمة الطبية المقدمة .

وجاء المرور بحضور  الدكتورة ولاء قنديل مدير المكتب الفني لوكيل الوزارة ونائب مدير إدارة المعامل  والدكتورة رانيه الزواوي مدير المعمل المشترك بدمنهور .

كما تفقد وحدة سحب واستلام العينات الإكلينيكية ، وتابع ماتم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة وميكنة لكافة الخدمات ، وربطها ببرنامج معملي الكتروني ، في إطار استعداد المعمل الإكلينيكي المركزي للحصول علي اعتماد المعامل الطبية من الهيئة العامة للإعتماد والرقابة GAHAR .

واستمع من العاملين بالوحدة عن طرق استقبال المريض و آليات الحفاظ على خصوصية المريض وسرية بياناته .

كما استمع إلي د. رانيه الزواوي عن متوسط مايتم استقباله بالمعمل المشترك من متوسط عينات فحص مياه ( شرب ،جوفيه ،مآخذ ، صرف) بمقدار  2200 عينة شهريا ، وعينات أغذية 1000 عينة شهريا ، وشهادات صحية لجميع العاملين في مجال الأغذية 3000 شهريا ، وفحص مخدرات للسادة العاملين بالدولة والسائقين 3000 شهريا ، إلي جانب مايقارب 20000 تحليل عينات إكلينيكية .

وتابع الإنضباط الإداري وقام بالتأكد من وجود فرق العمل بكامل قوتها وتوافر جميع المستلزمات والكواشف والإختبارات.

وخلال المرور قام بفحص أماكن انتظار المرضي والتأكيد على تلبية احتياجات المواطنين للوصول لأقصى درجات الرضا.

وفى نهاية الجولة  وجه الشكر لفريق العمل بالمعمل ، ووجه ببذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى الخدمات المقدمة لرضاء المواطنين .

 

البحيرة مديرية الشئون الصحية وزارة الصحة بالبحيرة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة قافلة طبية مجانية عيد الأضحى المبارك عيد الأضحى صحة البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات يوجّه رسالة مهمة لجمهوره

نجم فيوتشر.. الزمالك يحسم أولى صفقاته بالموسم المقبل

أحمد حسن يكشف عن مفاجأة لجماهير الأهلي

صدمة أهلاوية | صفقة المهاجم السوبر طارت .. وهذا النادي خطفه في لحظة

الجاني مش صاحبه.. مفاجأة في جريمة الغدر بطبيب الساحل

شوبير يصدم جماهير الأهلي بشأن أزمة غرامة كهربا للزمالك

بعد إلغاء الفاتورة .. تعرف على أسعار باقات التليفون الأرضي

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

ترشيحاتنا

الروس مخدوعون..رئيس مجموعة فاجنر يكشف عن مفاجأة بشأن تقدم الجيش الأوكراني بالحرب

عمارة مصلحة الضرائب .. المعمل الجنائي يفحص حريقًا بجوار نادي الزمالك

إيقاف مورينيو.. عقوبات قاسية من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ضد روما

لأول مرة منذ سنوات .. الجيش الإسرائيلي يقصف عربة مشبوهة بطائرة مسيّرة

في عيد الأب : عمر كمال متأثرًا : والدي توفي أثناء عمله

معارك عنيفة على 4 محاور.. أوكرانيا تكشف تفاصيل الهجوم المضاد ضد روسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصول الرئيس السيسي لفرنسا للمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد

أولاد الفنانين يخطفون الأنظار | نجل كريم عبد العزيز وابنة تامر أمين حديث السوشيال ميديا ..شاهد

كارثة.. جهاز في كل بيت يسبب السرطان | مش الموبايل ولا التلفزيون

قائد طائرة يهبط فجأة على طريق سريع بأستراليا.. ماذا حدث للركاب؟

فيديو

يحدث في المدينة المنورة.. استقبال مؤثر للحجاج المصريين بنشيد «طلع البدر علينا»|فيديوجراف

سمكة الثعبان بشاطئ جليم تثير الجدل|هل نتجنب نزول البحر هذا الصيف؟

أمطار في يونيو .. سر تحذير الأرصاد الجوية للمواطنين

مش شيخ جامع .. زوجة خالد يوسف تعلق على علاقاته النسائية|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

/ أحمد النشوقي

أحمد النشوقي يكتب: «جيمي» ومستشفى بدر الجامعي

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: قاهر موشى ديان!

أسماء حسنين

أسماء حسنين تكتب: ضرب الظالمين بالظالمين ..خان .. يخون .. إخوان

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: 30 يونيو وذوي الاحتياجات الخاصة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: نصف ساعة داخل معهد الأورام

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أوقفوا الحرب.. صيحة مصرية وأفريقية تصدح بموسكو وكييف

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأب القدوة

اﻟﻤﺰﻳﺪ