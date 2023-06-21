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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بالبحيرة تستعد لتدشين مبادرة يوم الخير خلال عيد الأضحى المبارك

الشباب و الرياضة
الشباب و الرياضة بالبحيرة

تواصل مديرية الشباب والرياضة، ادارة الفتاة والمرأة وبمشاركة أندية التطوع والجوالة، متابعة مراحل التجميع والفرز، استعداداً لتدشين مبادره يوم الخير " لبسك لغيرك عيد"، التي أطلقتها وزارة الشباب والرياضة " داخل مراكز الشباب.

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وتعتمد المبادرة على تجهيز وتجميع الملابس لأندية الفتاة والتطوع فى مبادره الخير استعدادا لتوزيعها خلال أيام عيد الأضحى، وذلك بمراكز شباب مدينه رشيد وكفر الدوار وعمر مكرم ببدر .

جدير بالذكر أن المبادرة يتم تنفيذها من قبل بعيد الفطر المبارك، للتخفيف عن كاهل الأسر ومواجهة أعباء الحياة وتوفير بعض الإحتياجات الأساسية للمواطنين .

يأتي ذلك بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفى إطار تضافر جهود الدولة المصرية ووزارة الشباب والرياضة لتقديم الدعم للأسر الأكثر احتياجا من خلال جعل مراكز الشباب مراكز خدمة مجتمعية لجميع شرائح المجتمع .

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