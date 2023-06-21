حفل فني وورش للأطفال ضمن أنشطة الاجازة الصيفية بمكتبة دمنهور العامة

نظمت المكتبة العامة بدمنهور حفل فني بالمسرح الروماني لفرقة البحيرة للفنون الشعبية، وتم إلقاء محاضرة بعنوان " تعديل السلوك وكيفية التعامل مع المراهق والطفل العنيد" ضمن سلسة محاضرات عن تعديل السلوك بقاعة المؤتمرات بحضور روحية داوود أخصائي نفسي اكلنيكى واستشارى نفسي وتربوي.

كما تم تقديم ورش الأشغال اليدوية والفنية للأطفال تنوعت بين عمل خروف العيد بالفوم، ووردة بالفوم، ورسم علي الوجه، بالإضافة إلى ورشة حكي عن إكرام الضيف ضمن سلسلة مكارم الأخلاق ومحاضرة للوعي الأثرية بالتعاون مع هيئة الآثار

يأتى ذلك ضمن الفعاليات الثقافية والفنية والأنشطة المختلفة التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة لإثراء الحركة الثقافية والفنية والفكرية وتشجيع المهارات الإبتكارية وتنمية المواهب الفنية، وكذا الإرتقاء بالذوق العام والمستوى الفكري والثقافي للمواطنين .

كما تأتي هذه الأنشطة تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة إستغلال الاجازة الصيفية لأبنائنا الطلاب لتعلم مهارات جديدة ولغات مختلفة من خلال إقامة الفعاليات وتقديم الخدمات والأنشطة والدورات التي من شأنها الترفية عن الأطفال والشباب.