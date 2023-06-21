إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم توك توك وسيارة بالبحيرة

أصيب 9 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، اليوم الأربعاء، إثر وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة سوزوكي بنطاق مركز أبو المطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو المطامير، يفيد وقوع حادث تصادم بين توك توك وسيارة سزوكي أمام الشركة العربية فرع 4 بنطاق ذات المركز، مما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

وأسفر الحادث عن إصابة كل من:- علي ع.ا، 32 عاما، مقيم قرية اللحوم، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، محمد عبده، 3 سنوات، مقيم المحمودية، مصاب بجرح قطعي بالرأس، أمل.ف.م، 60 عاما، مقيمة المحمودية، مصابة بكدمات بالكتف، سارة.ر.س، 25 عاما، مقيمة المحمودية، مصابة بسحجات بالزراع وجروح بالوجه.

كما أصيب سلامة.ر.س، 65 عاما، مقيم المحمودية، مصاب بنزيف بالمخ وجروح بالوجه، أسماء.ع.ع، 31 عاما، مقيمة غرب النوبارية، مصابة بكسر بالترقوه، مريم.ا.م، 63 عاما، مقيمة غرب النوبارية، مصابة بكسر بالترقوه، عبد الحميد س.ع، 41 عاما، مقيم غرب النوبارية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، عمر.ع.س، سنة ونصف، مقيم غرب النوبارية، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى أبو المطامير المركزي من خلال عدد من سيارات الإسعاف، لتلقي العلاج اللازم وجاري عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين، وحرر محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابها وملابساتها.