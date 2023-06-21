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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة البحيرة: الكشف على 1493 مواطنا فى قافلة طبية مجانية

قافلة سكانية بالبحيرة
قافلة سكانية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية قافلة طبية مجانية لخدمة أهالى قرية على بن أبى طالب بمركز التحرير يومي الإثنين والثلاثاء ١٩و٢٠ / ٦ / ٢٠٢٣م  ، وتم الكشف خلالها على ١٤٩٣ مواطنًا مجانا ، من خلال وجود ١٠ عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي فى التخصصات  المختلفة ( عيادتي الباطنة ٣٠٧ - عيادتي الأطفال ٣٨٨ - الجراحة ١٨٥  - النساء ٦٨ - تنظيم الأسرة ١٨ - الجلدية ٢٣٣ - العظام ٢١٠ - الأسنان ٨٤ ).

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كما شملت وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة، كذلك تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

تأتي هذه القوافل في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيره بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية .

وتنظم القوافل تحت رعاية الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره وإشراف الدكتور حموده الجزار وكيل المديرية .

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