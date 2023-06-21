البحيرة: تقديم خدمات طبية مجانية لـ450 مواطنا

نظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية لمركزى الرحمانية وكوم حمادة قافلتين سكانيتين بمشاركة ممثلي جميع الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة.

إحدهما بالوحدة الصحية بعزبة المجد بالرحمانية تم خلالها تقديم خدمات طبية وعلاجية لعدد 250 حالة مابين باطنة و أطفال وجلدية وتم صرف العلاج لجميع الحالات بالمجان بالإضافة إلى مشاركة السيارة المتنقلة لتنظيم الأسرة وتقديم الخدمة الطبية لـ 35 حالة مابين كشف ومشورة وتوفير وسائل تنظيم الأسرة، بالإضافة إلى تقديم خدمات مبادرة الاعتلال الكلوى وتم فحص 20 حالة من وظائف كلى ودهون ثلاثيه وسكر.

كما تم خلال القافلة رش وتجريع 600 رأس ماشية، وتم إلقاء محاضرة حول خطورة الزيادة السكانية وأثرها على التنمية وتم استكتاب 12 مواطن من الراغبين في الحصول على شهادة محو الأمية.

بالإضافة إلى توفير سيارة اسطوانات غاز بسعر المستودع وسيارة مواد تموينية بسعر الجملة ورفع تراكمات القمامة والمخلفات بنطاق القرية ونقلها للمكان المخصص لها.

من ناحية أخرى تم تنظيم قافلة مماثلة بالوحدة المحلية بشابور بمركز كوم حماده تم خلالها تقديم خدمات طبية لعدد 152 حالة بمختلف التخصصات و تم عقد ندوة تثقيفية حول الرعاية اللازمة وتغذية الأطفال وأهمية الرضاعة الطبيعية، وكذا تم تقديم خدمات بيطرية حيث تم رش 2000 رأس ماشيه وتسجيل وترقيم 8 أغنام.

كما تم تنظيم معرض لمعروضات المشغولات اليدوية للمرأة المصرية من منتجات مختلفة.

ذلك في إطار جهود محافظة البحيرة وخطتها في تكثيف عمل القوافل السكانية والطبية المجانية لتحسين الظروف المعيشية وتمكين مواطني القري من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والمقومات والإحتياجات وتخفيف الأعباء عن كاهلهم.