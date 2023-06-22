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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تكريم لاعبى فريق مركز شباب إيتاى البارود الخماسى لكرة القدم

نائب محافظ البحيرة
نائب محافظ البحيرة

قامت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بتكريم لاعبى فريق مركز شباب ايتاى البارود الخماسى لكرة القدم والذي حقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بالمركز الأول لقطاع وجه بحرى وصعوده لأول مرة فى تاريخه وتاريخ محافظة البحيرة وذلك بعد فوزه على فريقى كفر الشيخ والغربية

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أشادت نائب محافظ البحيرة بالجهود المبذولة والمستوى المتميز للاعبين وقامت بتكريمهم واهدائهم شهادات تقدير .

كما أثنت على الجهاز الفني والإداري للفريق، وقامت باهداء المدير الفنى للفريق  درع المحافظة، وحثتهم على بذل مزيد من الجهد لاستمرار النجاح فى كافه المباريات المقبله وتحقيق مراكز متقدمه وإدخال الفرحة على جماهير ومواطنى البحيرة

وأكدت نائب المحافظ أن هذا الإنجاز هو نتاج جهود الدولة المصرية وحرصها على الارتقاء بمراكز الشباب وتطوير الأنشطة الرياضية المختلفه التى تهتم بالشباب لتعزيز دورهم الحيوي في بناء مستقبل أفضل للوطن، مؤكدة على الطفرة الكبيرة التي تشهدها الساحة الرياضية على أرض محافظة البحيرة بتطوير ورفع كفاءة العديد من مراكز الشباب والملاعب الخاصة بها والاهتمام بقطاع الشباب والرياضة بالمحافظة، ودعم جميع الفرق الرياضية والمتفوقين رياضياً .

شهد التكريم  كامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، وشعبان بصيص رئيس مركز ومدينة ايتاى البارود واعضاء مجلسي النواب والشيوخ .

 

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