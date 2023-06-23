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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالبحيرة

انقلاب سيارة في البحيرة
انقلاب سيارة في البحيرة

أصيب 5 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم جراء وقوع حادث مروري انقلاب ميكروباص بطريق مصر إسكندرية الطريق الصحراوي، بعد مدخل مدينة السادات الكيلو 132 اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز وادي النطرون بمحافظة البحيرة.

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انقلاب سيارة في البحيرة 

ورد إخطار إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة وادي النطرون يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص مما أسفر عن إصابة 5 أشخاص وجاري عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون، وحرر محضر بالواقعة.

 

تحديد أسماء مصابي الحادث 
أسفر الحادث عن إصابة كل من أشرف علي السيد، 52 سنة، محمد عبده جاد الرب، 28 سنة، حسن جمال السيد، 30 سنة، يوسف عبد الله محمد عبد الله، 17 سنة، عيد عبد الله الطاهر، 39 سنة، جميعهم مصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

 

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى جراحات اليوم الواحد في وادي النطرون العام لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الحادث للوقوف على ملابسات الواقعة.

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