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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إزالة 726 حالة إشغال طريق في الشوارع والميادين بالبحيرة

إزالة التعديات بالبحيرة
إزالة التعديات بالبحيرة

أكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، استمرار تكثيف الحملات لإزالة الإشغالات التى تعوق الحركة المرورية تسهيلًا على المواطنين ولتحقيق الانضباط وإعادة الوجه الحضاري لشوارع الأحياء، والتصدي لجميع الأعمال المخالفة للقانون.

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ونفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية والميادين بالتنسيق مع شرطة المرافق وأسفرت الحملات عن رفع 726 حالة إشغال طريق مخالف ومتنوع مابين ثابت ومتحرك  عبارة عن 238 حالة برشيد، 151 حالة بكفر الدوار ، 157 حالة بدمنهور، 100 بالدلنجات، 80 ابوحمص

وشددت نائب محافظ البحيرة على مواصلة جهود رصد المخالفات ورفع الإشغالات والمتابعة المستمرة على مدار اليوم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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