مظاهرات بجيش إسرائيل.. الجنود الدروز يحتجون بسبب التمييز العنصري والإهانة

تظاهر العشرات من الجنود الدروز الذين يخدمون في صفوف جيش إسرائيل احتجاجًا على التمييز العنصري الذي يتعرض له الدروز في إسرائيل.

وبحسب قناة كان، فإن الجنود الدروز هددوا بمغادرة القاعدة العسكرية التي يخدمون بها لأنهم يشعرون بإهانة كبيرة وألم شديد لاعتقادهم بأن تل ابيب قد تتخلى عنهم.

التظاهرة تأتي بالتزامن مع الاحتجاجات الدرزية ضد ما يصفونه بالتميز العنصري الشديد الذي تمارسه حكومة العدو ضدهم رغم أن جزء منهم يخدمون في “الجيش”.

وقد عقد لقاء بين قادة الدروز ووزير “الأمن القومي” في حكومة نتنياهو “بن جفير” أول أمس الخميس.

اللقاء الذي حمل في طياته التهديدات من “بن جفير” للدروز محذرا إياهم من إعاقة إقامة توربينات لمحطة توليد كهرباء بالرياح على أراضيهم ضاربًا عرض الحائط بالاحتجاجات والمطالب الدرزية.

وقال بن جفير: “الأعمال في الجولان ستستمر حتى عشية عيد الأضحى، وستتوقف في العيد، وستستمر بعد ذلك مباشرة”.

ويعد قرار “بن جفير”، رفضا صريحًا لمطالب توجه بها قادة الدروز بعد اجتماع طارئ لـ”نتنياهو”.

وقد بعث قادة الدروز برسالة لرئيس حكومة تل ابيب “بنيامين نتنياهو”، طالبوه فيها بوقف أعمال بناء التوربينات في قرى شمال الجولان المحتل على الفور، وسحب قوات “الشرطة” من هناك، حتى نهاية عيد الأضحى، على أن يتم تشكيل لجنة لبحث المسألة بعد العيد.