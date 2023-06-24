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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع مواطن دهسته سيارة مسرعة في الخليفة

غرفة مراقبة الطرق
غرفة مراقبة الطرق

ألقي رجال أمن القاهرة القبض علي قائد سيارة لإصطدامه بأحد الأشخاص بالخليفة مما أدى لوفاته.

‏تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء محمد عبد الله مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة وجاري عرض المتهم على النيابة التي تولت التحقيق .

تبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة بحدوث مصادمة ومصاب توفى أثناء إسعافه بدائرة القسم.

بالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير سيارة "ميكروباص" قيادة سائق مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين إختلت عجلة القيادة بيده مما أدى لإصطدامه بـعامل مقيم محافظة الجيزة مما نتج عنه إصابته وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج إلا انه توفى أثناء إسعافه متأثراً بإصابته، أمكن ضبط السائق المتسبب فى الحادث .

وبمواجهته إعترف يإرتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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