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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

خبير تعليم يكشف 6 محظورات يجب على الطلاب تجنبها خلال فترة الإجازة

طلاب
طلاب

أكد الدكتور حسن شحاتة، الخبير التربوي، أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، أن استغلال الإجازة الصيفية يعتبر فرصة مهمة لتقويم سلوك الطلاب وتعزيز تنمية شخصيتهم، وتطوير المهارات الثقافية وتعزيز التفكير الإبداعي لدى الطلاب، وفرصة أيضًا لممارسة أنشطة متنوعة مثل الفنون، والرياضة، والعلوم، والتكنولوجيا، حيث يتاح للطلاب فرصة اكتشاف مهاراتهم واهتماماتهم الشخصية وتنميتها بشكل أكبر.

 

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خبير تعليم يوضح لـ"صدى البلد" كيفية استغلال الاجازة الصيفية بشكل فعال

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لتنمية مهارات الطلاب.. خبير تعليم يطالب أولياء الأمور بوضع خطط وبرامج للإجازة

ولفت أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أنه باستغلال الإجازة الصيفية وتنظيمها بشكل فعال، يمكن أن يكون مفتاحًا لتحقيق أقصى استفادة من تحسين أداء الطلبة وبناء الشخصية، لتكون أداة قوية نحو تنمية ورعاية ميول الأبناء وتعويدهم منذ مرحلة الطفولة علي وضع الخطط والبرامج المسبقة التي تحتوي على الأنشطة التي ترغب في القيام بها خلال فترة الإجازة، مع الاستمتاع بأوقاتهم الحرة ويمارسوا هواياتهم المفضلة، مثل اللعب والترفيه والخروج.

 

وأضاف الخبير التربوي، أن للأهل دوراً جوهري لتشجيعهم على الاستفادة القصوى من هذه الفترة ودوراً حاسماً في تنظيم وقت الأنشطة خلال الإجازة، فيجب على الأسرة أن تكون قائدة وداعمة في تشجيع الأبناء على استغلال الوقت بشكل إيجابي وتنمية مهاراتهم الفكرية والسلوكية، وتخطط لأنشطة متنوعة خلال الإجازة الصيفية، مثل المشاركة في فعاليات ومهرجانات وطنية وثقافية أو زيارة المتاحف والمعارض، والتعرف على التراث الثقافي والتقاليد المحلية، والمشاركة في الأنشطة الترفيهية والتطوعية.

 

بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأسرة تنظيم أنشطة في المنزل تشجع الأبناء على تنمية مهاراتهم وتنظيم وقتهم، وتحديد وقت للقراءة، والمطالعة، والألعاب التعليمية، والأنشطة الإبداعية مثل الرسم والحرف اليدوية، وتحديد أيضًا وقت للمشاركة في الرياضة والأنشطة البدنية، وتنمية المهارات الاجتماعية من خلال اللعب والتفاعل مع الأصدقاء والعائلة.

 

وشدد أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، علي ضرورة أن يجب أن يكون هناك توازن بين الأنشطة المفيدة والاسترخاء والترفيه، والاستمتاع بأنشطة ترفيهية مثل مشاهدة الأفلام، واللعب في الهواء الطلق، والقيام بالرحلات العلمية، حتي يتمكن الطلاب أن يستفيدوا من الوقت الثمين ويبنوا شخصياتهم ومهاراتهم، حتي يكون له تأثير إيجابي على أدائهم الدراسي في المستقبل وتنمية شخصيتهم بشكل عام.

 

وأوضح الدكتور حسن شحاتة، أن عند تنظيم الإجازة الصيفية بشكل فعال، وتوفير جو داعم ومحفز يساهم في تطوير شخصية الطفل وبناء قدراته العقلية والاجتماعية، تعزيز قدراتة الفردية وتقديم القيم المختلفة، ليصبح فردًا ذاتي الاعتماد، قادرًا على التعامل مع التحديات والنجاح في حياته التعليمية والشخصية.

 

وأشار أستاذ المناهج بكلية التربية في جامعة عين شمس، إلى أن هناك العديد من المحاذير التي يجب الطلاب تجنبها في الإجازة، منها:

-إدمان الألعاب الالكترونية.

-استخدام الأجهزة الإلكترونية لوقت طويل.

-انخفاض مستوى اللياقة البدنية.

-التراخي والكسل.

-أهمال المذاكرة ونسيان بعض الأساسيات في المواد الدراسية.

-التعود على الفوضى واللامسؤولية خلال فترة الإجازة.

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