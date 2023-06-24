خبير تعليم يوضح لـ"صدى البلد" كيفية استغلال الاجازة الصيفية بشكل فعال

أكدت الدكتورة سامية خضر، أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، والخبيرة التربوية، أن تعامل أولياء الأمور مع الاجازة الصيفية للطلاب بجدية وأهمية، يعتبر أمرًا مهمًا وينبغي أن يكون مستمرًا على مر السنوات، مع توفير البيئة المناسبة والدعم اللازم لاستثمار وقتهم بشكل فعال ومفيد.

وأوضحت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن هذا يتطلب التخطيط والتعاون بين الأهل لتقديم الأنشطة والبرامج التي تلبي احتياجات واهتمامات أبنائهم وتساهم في تحقيق تطورهم الشخصي والتعليمي.

وأضافت أن الاستمرارية في تقديم الأنشطة وتوفير الفرص للطلاب خلال فترة الصيف يساهم في استثمار وقتهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم بشكل مستدام.

وأشارت الخبير التربوي، إلى أن ممارسة الأنشطة خلال فترة الإجازة تساعد في تعزيز صحة الطلاب ورفاهيتهم العامة، مثل ممارسة الرياضة والأنشطة البدنية، وتنمية المهارات الاجتماعية والتعاونية من خلال الانخراط في الأنشطة الجماعية، وتطوير مهارات التواصل والتفكير النقدي، وتوسيع معرفتهم وثقافتهم.

وقالت أستاذة علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه يجب على الطلاب إن يدركوا قيمة الوقت وأهمية الاستفادة منه خلال الإجازة الصيفية، وتعريفهم جيدًا كيفية استثمار أوقاتهم الثمينة بشكل إيجابي ومناسب، من خلال وضع أهدافٍ لأنشطتهم وتطوير مهارات جديدة، سواء في المجالات التعليمية أو الفنية أو الرياضية، حتي تكون هذه فرصة للطلاب لتطوير اهتماماتهم وأظهار مواهبهم.

وأضافت أنه يجب أن يتم توجيه الطلاب بشأن استخدام وسائل الترفيه بطريقة صحية ومتوازنة، وينبغي تشجيعهم على ممارسة النشاطات البدنية وقضاء وقت مع العائلة والأصدقاء، وفي الوقت نفسه تجنب الاستخدام المفرط للأجهزة الإلكترونية ووسائل الترفيه.

واختتمت الخبيرة التربوية، قائلة: “يجب على الطلاب وأولياء الأمور أن يدركوا أن الإجازة الصيفية هي فرصة ثمينة للتنمية الشخصية والاسترخاء في آن واحد، ويجب توجيه الطلاب للاستفادة منها بشكل صحيح ومفيد، وذلك من خلال التخطيط والتنظيم واختيار الأنشطة التي تتوافق مع اهتماماتهم وتطلعاتهم”.