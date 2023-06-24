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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

برنامج تأهيلي بعين شمس للمشاركة في المشروع الوطني للقراءة| تفاصيل

كلية التربية جامعة
كلية التربية جامعة عين شمس

ينظم قسم اللغة العربية بكلية التربية بجامعة عين شمس، برنامج تدريبي مكثف لطلاب جامعة عين شمس للتأهيل للمشاركة بالمشروع الوطني للقراءة في نسخته الثالثة 2023.

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ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس والدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة صفاء شحاتة القائم بأعمال عميد كلية التربية والدكتور علاء الدين عبد الحليم فرج وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور حسن عبد المقصود رئيس مجلس قسم اللغة العربية ،وتنسيق عام الدكتور محمد الطاهر عضو هيئة التدريس بقسم اللغة العربية.

وأوضحت كلية التربية جامعة عين شمس، أن البرنامج التدريبي يبدأ من الأحد 9 يوليو حتى الخميس 13 يوليو 2023 .

وأعلنت كلية التربية جامعة عين شمس، أن التسجيل يستمر للراغبين في المشاركة حتى آخر موعد 5 يوليو 2023  مع ضرورة التسجيل على الرابط

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=gt3c_0QY5k2eBRNby0bjvFN_nBQQXQNJiFv8SpJdKxpUMExPQjNUVUlaRFJESFdZMFZXSU41VzJJRC4u&fbclid=IwAR2o6azswUZPhw7vmVaRqPwYt-V0OHCH4DpAMdtDd3Rf_13d6hz2EPvPrSU

علما بأن المشاركة في البرنامج التدريبي مجانية دعما لطلاب الجامعة وتحقيقا للتأهيل المتميز للتمكن من المنافسة المتميزة في المشروع الوطني للقراءة من طلاب وخريجي جامعة عين شمس.

كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس
كلية التربية جامعة عين شمس

وكان قد أصدرت الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد قرار باعتماد كلية التمريض بجامعة عين شمس ، واعتماد برامج بكليتى الألسن والتمريض.

وصرحت الدكتورة سحر موسي عميد كلية التمريض جامعة عين شمس ، أن هذه تعد المرة الثالثة علي التوالي التى يتم فيها اعتماد الكلية حيث كان الاعتماد الأول في عام 2011 ، والثانى في 2017 ، وصدر قرار الاعتماد للمرة الثالثة على التوالى فى يونيو ٢٠٢٣ .

من جانبها صرحت الدكتورة سلوى رشاد عميد كلية الألسن جامعة عين شمس بأنه تم اعتماد خمسة برامج بالكلية من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد فى الجلسة التى تم عقدها بتاريخ ۲۱ يونيو ۲۰۲۳ ، حيث تم اعتماد برنامج ليسانس الألسن في اللغة الفرنسية وآدابها ، برنامج ليسانس الألسن في اللغة التشيكية وآدابها، برنامج ليسانس الألسن في اللغة العربية وآدابها برنامج ليسانس الألسن في اللغة الصينية وآدابها، و برنامج ليسانس الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية بنظام الساعات المعتمدة.

طلاب جامعة عين شمس برنامج تدريبي كلية التربية المشروع الوطني للقراءة جامعة عين شمس قسم اللغة العربية Jobs Education

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