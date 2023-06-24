الخارجية الروسية تحذر الدول الغربية من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهدافها

أذاعت فضائية اكسترا نيوز، نبأ عاجلا، جاء فيه، ‏الخارجية الروسية: نحذر الدول الغربية من استغلال تمرد فاجنر لتحقيق أهدافها النابعة من كراهية روسيا.

وشهدت الساعات الماضية، إعلان قائد مجموعة فاجنر الروسية المقاتلة يفجيني بريجوجين، التمرد المسلح ضد موسكو بعد اتهام فاجنر بقصف قواتها من قبل طائرات روسية.

الحرب الروسية الأوكرانية

ومنذ بداية الحرب الروسية الأوكرانية، استخدمت موسكو مجموعة فاجنر المسلحة في حربها ضد أوكرانيا وآخرها معركة باخموت، لكن هذا التحالف لم يعد موجودا الآن بعد مزاعم تمرد مسلح لهذه المجموعة ضد روسيا نفسها.