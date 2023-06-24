جوارديولا يطالب مانشستر سيتي بالتعاقد مع حكيمي

كشفت تقارير صحفية عن مطالبة الإسباني بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي الإنجليزي، إدارة النادي بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

ويرتبط حكيمي بعقد مع باريس سان جيرمان الفرنسي حتى يونيو عام ٢٠٢٦.

وقالت صحيفة “ماركا” الإسبانية إن جوارديولا طالب إدارة مانشستر سيتي الإنجليزي بالتعاقد مع المغربي أشرف حكيمي.

وأشارت الصحيفة إلى أن جوارديولا يرغب في تعويض رحيل كاي والكر المحتمل إلى بايرن ميونيخ الألماني.

يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي قد توج بالثلاثية الموسم الماضي تحت قيادة المدرب الإسباني بيب جوارديولا.