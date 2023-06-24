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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود الليثي يطرح ماتعتبونيش.. فيديو

محمود الليثي
محمود الليثي

طرح المطرب الشعبي محمود الليثي، أحدث أغنياته التي تحمل اسم "ماتعتبونيش"، على موقع  "يوتيوب" والأغنية من كلماته وألحانه، وتوزيع باسم منير.

 

طالت الانتقادات المطرب الشعبي محمود الليثي  بعد ظهوره وهو يرتدي الكثير من الذهب في رقبته.

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وارتدي محمود الليثي سلسلة تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن وزنها ٢ كيلو جرام .

وكان حسن شاكوش قد تصدر التريند بعد حفل زفافه بساعات والذي حرص علي الحضور فيه النجم تامر حسني .

حفل زفاف حسن شاكوش:


فاجأت  ريم ؛  حسن شاكوش رواد مواقع التواصل الاجتماعي برد فعل غير متوقع خلال حفل زفافها .


وقامت ريم  بالسجود على الأرض؛ اثناء التقاط السيشن الخاص بالفرح وذلك احتفالا بفرحها على حسن شاكوش .

ونال التصرف جدل كبير على السوشيال ميديا حيث انتقد البعض التصرف .

واحتفل ؛ مغني المهرجانات حسن شاكوش بحفل زفافه ، بحضور مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين.

فرح حسن شاكوش :

وأقيم حفل زفاف  حسن شاكوش في أحد فنادق القاهرة الكبرى، بحضور عائلة العروسين وزملائه بالوسط الفني، على رأسهم حمو بيكا وعمر كمال.

محمود الليثي المطرب الشعبي محمود الليثي ماتعتبونيش حفل زفاف حسن شاكوش عمر كمال

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