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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بـ فيديو مثير لـ محمود الليثي .. رسالة غامضة من منى فاروق

منى فاروق
منى فاروق

نشرت الفنانة منى فاروق؛ عبر حسابها على انستجرام فيديو للمطرب الشعبي محمود الليثي.

وقال الليثي خلال الفيديو: "خلي بالك من أفعالك علشان هتاخد لفة ورجعالك".

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منى فاروق

لفتت الفنانة منى فاروق أنظار متابعيها بصورة جديدة عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، في أحدث إطلالتها .

سحرت "منى" قلوب متابعيها بإطلالتها الصيفية الجذابة وهى تقضى إجازتها على البحر ، حيث ارتدت فستان أبيض أنيق وتركت شعرها منسدلا بطريقة تتناسب مع إطلالتها لتبهر متابعيها بظهورها الرائع المتألق.

تعد منى فاروق من الوجوه الشابة التي قدمت في مسلسل "الأب الروحي 1"، وبعد هذا العمل تواصلت أعمالها فشار كتب أدوار مهمة بمسلسلي "ظل الرئيس" و"رحيم" للنجم ياسر جلال، واللذين حققا نجاحا كبيرا و مسلسل "قيد عائلي".

أحدث أعمال منى فاروق مشاركتها في مسلسل "أيام" تأليف سماح الحريرى وإخراج محمد أسامة، وبطولة كل من: حورية فرغلي، شيرى عادل، وأحمد صفوت، وسلوى خطاب، وميدو عادل، ومحمود حجازي، ورياض الخولي، وندىموسى، مى القاضي، وحجاج عبد العظيم ولقاء سويدان، وسماح السعيد، حنان يوسف، صفاء جلال، محمد دسوقى ومحمد مغربى، وتدور أحداثه في 45 حلقة.

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