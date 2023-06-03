بعد القبض عليه وطلبها للتحقيق .. رد فعل مفاجئ من بوسي لـ زوجها

على الرغم من القبض عليه بعد توجيه تهمة تتعلق بسرقة شيكات ؛ إلا أن المطربة بوسي لا تزال تتابع زوجها هشام ربيع.

وانتشر خلال الساعات الماضية أخبار تفيد انفصال بوسي عن هشام ربيع بعد طلبها في التحقيقات.



واستمعت جهات التحقيق في القاهرة لأقوال المطربة بوسي في اتهام زوجها الحالي بسرقة شيكات وإيصالات أمانة بأكثر من 8 ملايين جنيه، من قبل منتج فني موكل من طليقها السابق بمنطقة المقطم.

تبين من تحقيقات جهات التحقيق، أن المجني عليه حضر إلى البنك للتقابل مع زوج المطربة بوسي إلا أنه تفاجأ بمقابلته لـ 3 أشخاص قاموا بالاستيلاء على الشيكات منه وفروا هاربين، حيث شرحت التحقيقات وجود أعمال تربط المجني عليه بزوج المطربة بوسي، وامتلاك المجني عليه شيكات وإيصالات أمانة بذلك وما أن ذهب إلى البنك حتى قابله 3 أشخاص قاموا بسرقة الشيكات وإيصالات الأمانة منه كرها ثم فروا هاربين.



القبض على زوج بوسي

قال المحامي المصري ميلاد إسحاق إن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قبضت على رجل الأعمال هشام ربيع زوج الفنانة بوسي.

وبحسب المحامي، تم توجيه تهم تتعلق بسرقة شيكات وإيصالات أمانة تقدر بـ 8 ملايين جنيه.

وقال إسحاق "البداية عندما تلقى قسم شرطة المقطم بلاغا من موكل طليق المطربة بوسي ويدعى فطين، ويعمل منتجا فنيا يتهم فيه زوجها واثنين آخرين بسرقة شيكات بنكية وإيصالات أمانة تقدر بأكثر من 8 ملايين جنيه سبق، وأنه اتفق زوجها على سدادها".

وتزوجت بوسي رجل الأعمال في عام 2022، خلال حفل ضخم حضره عدد كبير من نجوم الفن والغناء، ووقعت لاحقا بعض المشاكل بينهما بسبب قراره العودة إلى زوجته الأولى وأم أولاده.

وانتشرت شائعات حول انفصال بوسي عنه لهذا السبب، لكنهما عادا سويا مرة أخرى، وظهرا مؤخرا في الكثير من المناسبات والأفراح بالوسط الفني