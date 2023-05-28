ربطوا ذراعه خلف رأسة.. تفاصيل مرعبة عن مقتل فنان شهير في صندوق

كشف جايرو ماغالهايس محامي أسرة ، الفنان جيفرسون ماتشادو تفاصيل العثور على جثته بعد غياب خمسة اشهر .

وقال في بيان: "لقد تم تقييد ذراعيه خلف رأسه ودفن في صندوق يشبه إلى حدّ ما الصندوق الموجود في منزله".

وأشار المحامي إلى أنّه تم التعرف إلى هوية الجثة من طريق بصمات اليد، وقد علموا أنه تعرّض للخنق بسبب وجود علامات وكدمات على رقبته.

وكانت عائلة ماتشادو قد علمت باختفاء النجم بعدما تواصلت معهم وكالة غير حكومية لإبلاغهم أن كلابه الثمانية متروكة في منزله.



عثرت السلطات البرازيليّة على جثة الفنان جيفرسون ماتشادو مقيدا بشكل وحشي داخل صندوق خشبي دُفن في الفناء الخلفيّ لمنزل في حيّ كامبو غراندي.

وبحسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الذي تضمن فيديو يوثق لحظات استخراج الصندوق، تطلبت العملية مجهود 9 أشخاص.

وأكّدت صديقة مقربة من عائلة ماتشادو الخبر عبر منشور على "إنستغرام"، جاء فيه: "أُعلمكم بأسف شديد أنّه تمّ العثور على جثّة جيفرسون ماتشادو 05/22/2023".

وفاة جيفرسون ماتشادو:

واللافت في الموضوع هو أنّ عائلة النجم تلقت رسائل نصية من شخص انتحل شخصيّة الممثل خلال الأشهر التي تلت هذه الحادثة.

وأشارت والدة ماتشادو ماريا داس دوريس أنّها وجدت المراسلات مريبة لأنها مملوءة بالأخطاء الإملائية ولا تشبه طريقة كلام ابنها.

وقالت دوريس إنّها لم تعد تتلقى مكالمات منه بعدما ادّعى منتحل الصفة أنّه أسقط هاتفه المحمول في المرحاض.



وفاة برينو سيلفيرا:

وكان قد توفي أيضا المخرج البرازيلي برينو سيلفيرا البالغ 58 عاما والذي شارك بانتظام في المهرجانات الدولية، ا جراء تعرضه لنوبة قلبية خلال تصوير أحدث أفلامه، على ما أعلنت شركة الإنتاج التي يتعامل معها ووسائل إعلام محلية.

وقالت دار "كونسبيراساو فيلميس" المنتجة لأعماله، في بيان إن برينو سيلفيرا، المعروف خصوصا بفيلمي "دويس فيليوس دي فرانسيسكو" (2005) و"غونزاغا" (2012)، كان "رمزا للثقافة والفن".

وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن المخرج أصيب بنوبة قلبية أثناء تصوير فيلمه الجديد "دونا فيتوريا" مع الممثلة فرناندا مونتينيغرو التي اشتُهرت في الخارج بدورها في فيلم "سنترال دو برازيل" للمخرج والتر ساليس.

ويتمحور فيلم "دونا فيتوريا" المستند إلى قصة حقيقية، حول سيدة عجوز بدأت في تصوير مهربي مخدرات عبر نافذة منزلها ما قادها إلى كشف فضيحة فساد واسعة النطاق. وكان التصوير جاريا في ولاية بيرنامبوكو في شمال شرق البرازيل.