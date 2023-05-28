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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مقيدا في صندوق خشبي .. العثور على جثة فنان شهير بعد اختفائه

ماتشادو
ماتشادو

عثرت السلطات البرازيليّة على جثة  الفنان جيفرسون ماتشادو مقيدا بشكل وحشي داخل صندوق خشبي دُفن في الفناء الخلفيّ لمنزل في حيّ كامبو غراندي.

 

وبحسب تقرير صحيفة "ديلي ميل" البريطانية الذي تضمن فيديو يوثق لحظات استخراج الصندوق، تطلبت العملية مجهود 9 أشخاص.

وأكّدت صديقة مقربة من عائلة ماتشادو الخبر عبر منشور على "إنستجرام"، جاء فيه: "أُعلمكم بأسف شديد أنّه تمّ العثور على جثّة جيفرسون ماتشادو 05/22/2023".

وكان ماتشادو قد اختفي في يناير الماضي .

وفاة جيفرسون ماتشادو:

واللافت في الموضوع هو أنّ عائلة النجم تلقت رسائل نصية من شخص انتحل شخصيّة الممثل خلال الأشهر التي تلت هذه الحادثة.

 

وأشارت والدة ماتشادو ماريا داس دوريس أنّها وجدت المراسلات مريبة لأنها مملوءة بالأخطاء الإملائية ولا تشبه طريقة كلام ابنها.

 

وقالت دوريس إنّها لم تعد تتلقى مكالمات منه بعدما ادّعى منتحل الصفة أنّه أسقط هاتفه المحمول في المرحاض.


وفاة برينو سيلفيرا:

وكان قد توفي  أيضا المخرج البرازيلي برينو سيلفيرا البالغ 58 عاما والذي شارك بانتظام في المهرجانات الدولية، ا جراء تعرضه لنوبة قلبية خلال تصوير أحدث أفلامه، على ما أعلنت شركة الإنتاج التي يتعامل معها ووسائل إعلام محلية.

وقالت دار "كونسبيراساو فيلميس" المنتجة لأعماله، في بيان إن برينو سيلفيرا، المعروف خصوصا بفيلمي "دويس فيليوس دي فرانسيسكو" (2005) و"غونزاغا" (2012)، كان "رمزا للثقافة والفن".

وأفادت وسائل إعلام برازيلية أن المخرج أصيب بنوبة قلبية أثناء تصوير فيلمه الجديد "دونا فيتوريا" مع الممثلة فرناندا مونتينيغرو التي اشتُهرت في الخارج بدورها في فيلم "سنترال دو برازيل" للمخرج والتر ساليس.

ويتمحور فيلم "دونا فيتوريا" المستند إلى قصة حقيقية، حول سيدة عجوز بدأت في تصوير مهربي مخدرات عبر نافذة منزلها ما قادها إلى كشف فضيحة فساد واسعة النطاق. وكان التصوير جاريا في ولاية بيرنامبوكو في شمال شرق البرازيل.

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