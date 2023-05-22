مفاجأة.. رئيس البرازيل رفض استقبال زيلينسكي في أحد اجتماعات مجموعة السبع

ذكرت صحيفة “رازون”، أن الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، في أحد اجتماعات قمة مجموعة السبع في هيروشيما، لم يحضر لاستقبال نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي.

وفي الاجتماعات التي شارك فيها الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، استقبله القادة الذين وصلوا.

وقالت الصحيفة: “لم يأت لولا لاستقبال زيلينسكي فحسب، بل بدا الاجتماع كأنه سريًا أيضًا، فمن الواضح أنه يشعر بعدم الارتياح إلى حد ما من حقيقة وجوده في نفس الغرفة معه”.

وأشارت إلى أن الزعيم البرازيلي استمر في تلك اللحظة في دراسة الصحف على الطاولة دون أن يرفع عينيه.

وفي وقت سابق، قال الرئيس البرازيلي، لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إن زيلينسكي لم يحضر للقاء معه، والذي كان من المقرر عقده على هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما.