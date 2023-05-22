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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حرب عالمية ثالثة.. الغرب يستعد للإطاحة بـ زيلينسكي.. تفاصيل

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

قال المخرج الأوكراني، إيجور لوباتينوك، إن قادة الغرب قد يطيحون بالرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بسبب خطر اندلاع حرب عالمية ثالثة.

وكتب لوباتينوك، في تغريدة على “تويتر”: "الآن مسار النظام الأوكراني يقود فقط إلى الحرب العالمية الثالثة، لكنني متأكد من أنه لا الغرب ولا روسيا يريدون ذلك. لذا أتوقع أن يكون التحرك المستمر بالنسبة لهم هو التخلص من زيلينسكي ومحاولة تجميد الصراع في أوكرانيا”.

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وأشار لوباتينوك، إلى أن الهجوم المضاد "الكبير" للقوات المسلحة الأوكرانية لا يبدأ بأي شكل من الأشكال، وأوكرانيا "تخسر كثيرًا".

وأوضح أن “إمداد كييف بالطائرات المقاتلة والصواريخ بعيدة المدى وغيرها من الأسلحة الفتاكة لن يمنع نظام زيلينسكي من المطالبة بأسلحة نووية تكتيكية".

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