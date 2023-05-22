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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب روسيا.. المجر تحذر أوروبا من أزمة كبيرة

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي وروسيا

قال وزير الخارجية المجري، بيتر زيجارتو، اليوم الإثنين، إن الحزمة الـ11 من عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا ستكون اختبارا حقيقيا للدول الأوروبية واقتصاداتها.

وقال زيجارتو، إن “بروكسل كان يجب أن تتعلم بالفعل دروسا من عواقب العقوبات”.

وأضاف "العقوبات تضر أوروبا أكثر بكثير من روسيا، وأعتقد أن الحزمة الـ10 من العقوبات لا ينبغي أن تستكمل من قبل الحزمة الـ11، والتي ستكون اختبارا حقيقيا لأوروبا نفسها ولاقتصادات الدول الأوروبية".

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وأوضح أن ”المجر تعترض على قيود إضافية للشركات الأوروبية في مجال التجارة في السلع الروسية؛ الأمر نفسه ينطبق على الشركات الصينية المشتبه في تعاونها مع روسيا”.

وفي وقت سابق، اعترف مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوري ، بأن المجر تشك في الحاجة إلى فرض عقوبات جديدة ضد روسيا.

الاتحاد الأوروبي روسيا المجر وزير الخارجية المجري

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