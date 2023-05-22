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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رغم تسليم إف-16 لـ أوكرانيا.. روسيا تؤكد: لن نتأثر وأهدافنا ستتحقق

علم روسيا
علم روسيا

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، أن أهداف العملية العسكرية الخاصة ستتحقق على الرغم من ضخ الأسلحة إلى أوكرانيا وتدريب طيارين أوكرانيين على مقاتلات "إف-16".

وبشأن عزم الولايات المتحدة وحلفائها على تدريب طيارين أوكرانيين على هذه المقاتلات، قال ريابكوف: “كان واضحًا أن الأمور تتجه نحو ذلك، وأي محاولات لتصوير القضية على أنها لا تزال قيد النقاش”.

وأضاف: "ولعرض القضية كما لو أن كل شيء لم يتم تحديده بعد، لن يكون لها أي تأثير علينا.. من الواضح تماما أن أوكرانيا ستستلم بطريقة ما كل قائمة الأسلحة التي يزعمون بأنها قيد المناقشة، وينطبق الشيء نفسه على تدريب العسكريين الأوكرانيين".

وأعاد ريابكوف، إلى الأذهان أنه تم في وقت سابق تدريب أطقم القوات البرية الأوكرانية في عدة دول بما في ذلك من خارج الناتو.

وتابع: "لكن كل هذه الجهود عديمة الجدوى تماما ولا معنى لها: قدراتنا وإمكانياتنا تسمح حتما بتحقيق كل أهداف العملية العسكرية الخاصة ولن تسمح بأي تطاول أو تعدي على أمن روسيا – كل تدابير وإجراءات الغرب الجماعي بقيادة الولايات المتحدة - لن تعطي النتائج المرجوة منها".

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