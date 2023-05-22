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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

سيتمزق إلى أشلاء.. روسيا تكشف عن قرار ينذر بنهاية حلف الناتو

روسيا والناتو
روسيا والناتو

قال السناتور الروسي، أليكسي بوشكوف، اليوم الإثنين، إن حلف الناتو ليس مستعدًا لقبول انضمام أوكرانيا إلى الحلف، وإلا سينتهي الأمر بموقف غامض.

وكتب بوشكوف، عبر “تلجرم”، "في هذه الحالة، سيدخل الحلف، وفقًا للمادة الخامسة من ميثاقه، في حرب مباشرة مع روسيا لحماية العضو الجديد. وإذا رفضت دول الناتو القيام بذلك، فلن ينفذ الحلف المهمة الرئيسية وسيتمزق إلى أشلاء”.

وأشار السناتور الروسي إلى أن تحويل قضية ضم أوكرانيا، التي هي في صراع مع روسيا، إلى التحالف إلى مستوى عملي من شأنه أن يؤدي إلى انقسام عميق داخل المنظمة، وهو ما يريد قادتها تجنبه بكل قوتهم، والذي، في نهاية المطاف، قد لا ينجو.

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وفي وقت سابق، قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع قناة “فيلت” الألمانية، إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في المستقبل المنظور، لأن معايير الحلف تشمل العديد من الشروط التي لا تستطيع كييف الوفاء بها حاليًا.

روسيا الناتو أوكرانيا حلف الناتو

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