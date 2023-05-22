روسيا تشكل قوات نخبة جوية للهجوم على أوكرانيا

كشفت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الاثنين، أن روسيا تشكل قوات "نخبة" جوية هجومية لدعم المعارك على الأرض في أوكرانيا.

وذكرت الدفاع البريطانية في آخر تحديث استخباراتي لها أنه من المحتمل جدًا أن تشكل روسيا مجموعة طيران هجومية جديدة من طراز "النخبة" تحمل الاسم الرمزي "شتورم" للعمل في سماء أوكرانيا.

وأوضحت أن الوحدة منها تتكون من سرب واحد، ومدعومة بمقاتلات سوخوي 24 وسوخوي 34 وسرب من طائرات الهليكوبتر الهجومية، حيث سيكون لها دور أساسي في مهام الهجوم الأرضي.

ولفتت الدفاع البريطانية إلى أن روسيا تستقطب طيارين عسكريين ذات خبرات كبيرة لضمها لفرقة النخبة الجديدة، وذلك من خلال تقديم حوافز ورواتب كبيرة وفتح التوظيف للطيارين المتقاعدين.

ويسلط إنشاء المجموعة الضوء على كيفية تقييم روسيا لأسراب سلاحها الجوي النظامية التي كان أداءها ضعيفًا بشدة في وظيفتها الأساسية المتمثلة في شن غارات جوية على الخطوط الأوكرانية.