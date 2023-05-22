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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

"متى ستعود لأوكرانيا؟".. سخرية واسعة من زيلينسكي بعد إعلانه النصر

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

سخر مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد تصريحاته عن انتصار أوكرانيا في المستقبل.

وكتب أحد المستخدمين: “لقد تم بالفعل السيطرة علي باخموت من قبل روسيا!”.

وأضاف آخر: "كلما قلت في كثير من الأحيان سنفوز، قل إيمانك به”.

وكتب قائلا: “كل هذا كلام، لكن متى ستعود إلى أوكرانيا؟".

وأضاف آخر: "الثقة المفرطة لن تؤدي إلى أي شيء جيد. من الأفضل إيقاف الصراع ويمكنك إنقاذ حياتك".

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وكتب لآخر: "من الأفضل أن تتذكر اللغة الروسية، لأن الصدقات من الولايات المتحدة ستنفد عاجلاً أم آجلاً".

وبالأمس، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه من المفترض أن معظم العالم يتضامن مع سلطات كييف ويؤيد ما يسمى بصيغة السلام.

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