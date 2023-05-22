"متى ستعود لأوكرانيا؟".. سخرية واسعة من زيلينسكي بعد إعلانه النصر

سخر مستخدمو منصة التواصل الاجتماعي “تويتر”، من الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بعد تصريحاته عن انتصار أوكرانيا في المستقبل.

وكتب أحد المستخدمين: “لقد تم بالفعل السيطرة علي باخموت من قبل روسيا!”.

وأضاف آخر: "كلما قلت في كثير من الأحيان سنفوز، قل إيمانك به”.

وكتب قائلا: “كل هذا كلام، لكن متى ستعود إلى أوكرانيا؟".

وأضاف آخر: "الثقة المفرطة لن تؤدي إلى أي شيء جيد. من الأفضل إيقاف الصراع ويمكنك إنقاذ حياتك".

وكتب لآخر: "من الأفضل أن تتذكر اللغة الروسية، لأن الصدقات من الولايات المتحدة ستنفد عاجلاً أم آجلاً".

وبالأمس، قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إنه من المفترض أن معظم العالم يتضامن مع سلطات كييف ويؤيد ما يسمى بصيغة السلام.